Lobos Campeón de las 15° Olimpiadas de la Cuenca del Salado

Segundo puesto para Chivilcoy y tercero para Cañuelas. Todo finalizó el domingo y Navarro también fue parte de este acontecimiento deportivo con una delegación comandada por la Dirección de Deportes a cargo de Jorge Diz.

HOCKEY FEMENINO

Navarro vs 25 de Mayo. *Ganó 25 de Mayo por penales.

Lobos 2 vs Roque Pérez 0

Final 15.30: 25 de Mayo 0 vs Lobos 2. Campeón: Lobos.

FÚTBOL FEMENINO

25 de Mayo vs Mercedes. *Ganó por penales 25 de Mayo.

Lobos vs San Vicente. *Ganó Lobos por penales.

Final 15 hs: Lobos 1 vs 25 de Mayo 0. Campeón: Lobos.

HANDBALL FEMENINO

25 de Mayo 12 vs San Vicente 11

Chivilcoy 15 vs Suipacha 11

Final 14 hs: 25 de Mayo 10 vs Chivilcoy 19. Campeón: Chivilcoy.

VOLEY FEMENINO

Alvear vs Chivilcoy. Ganó Chivilcoy.

Lobos 1 vs Mercedes 3

Final: Chivilcoy vs Mercedes. Campeón: Mercedes

BEACH VOLEY FEMENINO

Cañuelas vs Mercedes

Las Flores vs Luján

Final: Cañuelas vs Las Flores. Campeón: Cañuelas.

BOCHAS FEMENINO

Chascomús 1 vs Lobos 15

Las Flores 9 vs Belgrano 15

Final: Lobos vs Belgrano. Campeón: Lobos.

DUATLÓN FEMENINO

1° SA Giles

2° Mercedes

3° Saladillo

4° Lobos

DUATLÓN MASCULINO

1° Lobos

2° Saladillo

3° Chascomús

4° Roque Pérez

TENIS

Roque Pérez vs San Vicente. *Ganó Roque Pérez.

Luján vs Cañuelas. *Ganó Luján.

Final: Roque Pérez vs Luján. Campeón: Luján.

FÚTBOL MASCULINO

Final: Chivilcoy 2 vs Monte 1. Campeón: Chivilcoy.

BASQUET MASCULINO

Lobos 53 vs Cañuelas 63

Saladillo 60 vs San Vicente 76

Final: San Vicente 54 vs Cañuelas 48. Campeón: San Vicente.

VOLEY MASCULINO

Las Flores vs Cañuelas. *Ganó Cañuelas.

Lobos 0 vs Chivilcoy 3

Final: Chivilcoy vs Cañuelas. Campeón:

BEACH VOLEY MASCULINO

Lobos 0 vs Cañuelas 2

Suipacha 0 vs Chivilcoy 2

Final 12.00: Cañuelas 0 vs Chivilcoy 2. Campeón: Chivilcoy.

BOCHAS MASCULINO

SA Giles vs Roque Pérez. Ganó Roque Pérez.

Lobos 15 vs Luján 4

Final: Lobos vs Roque Pérez.

HANDBALL MASCULINO

Cañuelas 19 vs Marcos Paz 13.

Alvear 21 vs Brandsen 19

Final: Cañuelas 19 vs Alvear 21. Campeón: Alvear.

PELOTA PALETA

Cañuelas 2 vs Lobos 0

Las Heras vs Chascomús. *No se presentó Chascomús.

Final: Cañuelas 1 vs Las Heras 2. Campeón: Las Heras.