Cambios importantes en el sector inmobiliario

Hace unos días se llevó a cabo una importante capacitación en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes; en la misma se desarrollaron dos temas sobresalientes para la actualidad del sector, y la A F I P fue la encargada a través de dos contadores de desarrollar los temas que a continuación describimos:

a) Nueva Ley de Deducción de Alquileres (alcance de monotributo , Impuesto a las Ganancias, etc).

b) Blanqueo de Propiedades (vence 31 de Marzo de 2017).

Más de trescientos martilleros miembros del Colegio mencionado participaron del encuentro y del Centro de nuestra Ciudad lo hicieron Pouysegú & Cervela , Rodríguez, Chiari y Dhualde.

Como para tener algunas precisiones consultamos a los dueños de Pouysegú & Cervela sobre estos temas.

-NN: ¿Fue productiva la capacitación?

-P & C : Altamente, sobre todo si tenemos en cuenta que la ley aprobada el último diciembre tiene alcance directo sobre Locadores y Locatarios, en caso que estén encuadrados dentro de ella, y también la manera correcta de deducir de Ganancias, o la aplicación según la categoría de monotributo que se ostente.

-NN: El blanqueo, ¿tiene importancia en Navarro?

-P & C : Si , por supuesto, en todo el país que desee normalizar su situación, y ademas los martilleros tenemos la obligación de sugerir a nuestros clientes dicha actualización de información, dado que redundara sin lugar a dudas en beneficio de ellos mismos. Ademas solo quedan algunos dias, hasta el 31 de Marzo para poder adherir.

–NN: Sin embargo se hablaba que extenderían la fecha de cierre….

-P & C: Es muy cierto, entre 30 y 60 días., pero aun no ha sido confirmado, de modo que por el momento tenemos que trabajar muy duro para poder llegar en la fecha que sigue siendo oficial, ademas recién ahora las personas están tomando conciencia de la importancia y los beneficios que otorga.

–NN: ¿Las presentaciones las realizan Uds. o contadores ?

P & C nosotros tenemos que presentar los formularios habilitados y certificados de nuestras tasaciones a través del colegio , pero también participan en el proceso en caso sea necesario los contadores que trabajan junto a nosotros para garantizar que todo se presente como corresponde.

-NN : ¿Cómo ven la actualidad del sector comparativamente con dos o tres años atrás ?

P & C: La crisis del sector inmobiliario debe tener unos diez años aproximadamente, y no ha presentado cambios generales impresionantes, eso no significa que no haya trabajo, simplemente nos encontramos con un mercado muy disminuido, con precios que no acompañan el ritmo de la inflación, con alta oferta y baja demanda, con disparidad de criterios entre lotes y casas, (por distorsión en las variables), etc…, creemos que con un trabajo serio por parte de los martilleros, y como hemos hecho en Navarro, creando el centro que aglutina a todos los martilleros, estamos en la búsqueda de los aportes que nos permitan generar mejores condiciones para nuestros clientes, tratar de lograr financiación en las operaciones, precios fundamentados en tasaciones uniformes y coherentes, tarifas ajustadas a derecho, etc… siempre tenemos confianza en mejorar y de ese modo que las condiciones también sean mejores para quienes participan en las operaciones…