Viernes 4, hay Trote en Navarro
|1° Carrera 1.650 Metros 12.00Hs
Premios: $ 2000-600-400 Insc: $200
Categoría Quinta Raya
1. ALBIÓN JACKSON EQUINOX
2. GORA LOOK SIDERAL
3. ALBIÓN JACKSON BAILA MORENA
4. ACATÉS BOMBAZO EL TUERCA
5. ELAINE SAROYAN VILMA
6. TRELPÓN FRESH RAYÉN
7. CHÚCARO MÁGICO RESPLANDOR
LOS EJEMPLARES DEBERÁN SALIR AL PASEO 11:40 HORAS
|2° Carrera 1.650 Metros 12.45Hs
Premios: $ 2000-600-400 Insc: $200
Categoría Quinta Raya y Productos Perd.
1. ALBIÓN JACKSON SOCIETY
2. TRELPÓN DECK DUDOSO
3. GRADY LOPASÉ DALAS
4. TRELPÓN FRESH ZORRA
5. CHÚCARO ART’S GALAXIA
6. ELAINE LOG LITTLE LONDRA
7. ELAINE SAROYAN NAZARIO
|3° Carrera 1.650 Metros 13:30 Hs
Premios: $ 2000-600-400-200 Insc: $200
Categoría Quinta Diez y Productos Gan.
1. CHÚCARO ART’S CONSIGNA
2. GORA LOOK RAFAEL
3. GRADY LOPASÉ BAYER
4. CHÚCARO MÁGICO CALDEN
5. ALBIÓN WHAT. QUICK KISS
6. ELAINE SAROYAN CAMILA
7. CHÚCARO MÁGICO JULIO
8. ELAINE SAROYAN CONAN
9. TRELPÓN FRESH BUIN
10. SOL LOOKOUT BRUMA
|4° Carrera 1.650 Metros 14:15 Hs
Premios: $ 2300-690-460-230 Insc: $230
Categoría Cuarta Raya
1. ELAINE SAROYAN ESPAÑOLA
2. ALBIÓN KING SUN NIGHT
3. ALBIÓN KING JAUJA
4. CHÚCARO MÁGICO INCAICO
5. ACATÉS BOMBAZO EXPLOSIVO
6. ALBIÓN JACKSON AYRTON SENNA
7. ALBIÓN JACKSON ULTRA WORLD
8. SISLEY CÁTULO MI LOCO
9. ACATÉS MUÑECO NÉMESIS
|5° Carrera 1.650 Metros 15:00 Hs
Premios: $ 2300-690-460-230 Insc: $230
Categoría Cuarta Raya y Diez
1. ALBIÓN KING NIGHT KING
2. SOL LOOKOUT MARITO
3. WINNER ELEVEN GRAN MONARCA
4. GORA LOOKOUT ÓPERA
5. ALBIÓN WHATAPACER GERALDO
6. SISLEY FRESH LAURA
7. DONNAS LEGEND ULTRAMARINO
8. ELAINE SAROYAN LITTLE LOREAN
|6° Carrera 1.650 Metros 15:45 Hs
Premios: $ 2600-780-520-260 Insc: $260
Categoría Tercera Raya y Diez
1. ALBIÓN KING SACAPUNTAS
2. DONNAS LEGEND MERCURIO
3. URIL LOG RUBITO
4. GORA ART’S ESTRIBOR
5. ELAINE LEGEND CANDILEJA
6. ALBIÓN KING ESPECTACULAR
7. TRELPÓN CIERTO RAUDAL
8. CHUCARO LOOK BALIZA
9. CHÚCARO LOOK BAMBUCA
|7° Carrera 1.650 Metros 16:30 Hs
Premios: $ 4000-1200-800 Insc: $400
Categoría 3 AÑOS de Segunda y Primera
CLÁSICO “EDGARDO POPY TRABONI”
1. ETERNO MUÑECO ESPARTANO
2. TRELPÓN FOOL LILEO
3. LÁTIGO LEGEND PUNTAL
4. FICH LOOKOUT OBLIGADO
5. GORA LOOKOUT ALTEZA
6. GORA LOOKOUT AGUS
|8° Carrera 1.650 Metros 17.15Hs
Premios: $3000-900-600-300 Insc: $300
Categoría Primera
1. GORA ART’S AUTOR
2. ALBIÓN WHATAPACER VALIENTE
3. DONNAS ART’S VALIANT
4. CHÚCARO ART’S ENTONAO
5. TRELPÓN DECK BARILOCHE
6. GORA ART’S BRENNAN G
7. CHÚCARO LOOK BRONCE
8. GORA LOOKOUT ARSENAL
9. FICH ART’S MASTER
10. CHÚCARO ART’S VALÍA
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