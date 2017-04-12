April 12, 2017
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Viernes 4, hay Trote en Navarro

Roberto Gomez Posted On 12 Abril, 2017
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1° Carrera       1.650  Metros       12.00Hs  

Premios: $ 2000-600-400     Insc: $200 

Categoría Quinta Raya

 

1.     ALBIÓN JACKSON EQUINOX

2.     GORA LOOK SIDERAL

3.     ALBIÓN JACKSON BAILA MORENA

4.     ACATÉS BOMBAZO EL TUERCA

5.     ELAINE SAROYAN VILMA

6.     TRELPÓN FRESH RAYÉN

7.     CHÚCARO MÁGICO RESPLANDOR

 

 

LOS EJEMPLARES DEBERÁN SALIR AL PASEO 11:40 HORAS

 2° Carrera       1.650  Metros       12.45Hs  

Premios: $ 2000-600-400     Insc: $200 

Categoría Quinta Raya y Productos Perd.

 

1.     ALBIÓN JACKSON SOCIETY

2.     TRELPÓN DECK DUDOSO

3.     GRADY LOPASÉ DALAS

4.     TRELPÓN FRESH ZORRA

5.     CHÚCARO ART’S GALAXIA

6.     ELAINE LOG LITTLE LONDRA

7.     ELAINE SAROYAN NAZARIO

 

 

 

 3° Carrera       1.650  Metros       13:30 Hs  

Premios: $ 2000-600-400-200   Insc: $200 

Categoría Quinta Diez y Productos Gan.

 

1.     CHÚCARO ART’S CONSIGNA

2.     GORA LOOK RAFAEL

3.     GRADY LOPASÉ BAYER

4.     CHÚCARO MÁGICO CALDEN

5.     ALBIÓN WHAT. QUICK KISS

6.     ELAINE SAROYAN CAMILA

7.     CHÚCARO MÁGICO JULIO

8.     ELAINE SAROYAN CONAN

9.     TRELPÓN FRESH BUIN

10.   SOL LOOKOUT BRUMA

 
4° Carrera       1.650  Metros       14:15 Hs

Premios: $ 2300-690-460-230     Insc: $230 

Categoría Cuarta Raya

 

1.     ELAINE SAROYAN ESPAÑOLA

2.     ALBIÓN KING SUN NIGHT

3.     ALBIÓN KING JAUJA

4.     CHÚCARO MÁGICO INCAICO

5.     ACATÉS BOMBAZO EXPLOSIVO

6.     ALBIÓN JACKSON AYRTON SENNA

7.     ALBIÓN JACKSON ULTRA WORLD

8.     SISLEY CÁTULO MI LOCO

9.     ACATÉS MUÑECO NÉMESIS

 

 5° Carrera       1.650  Metros       15:00 Hs

Premios: $ 2300-690-460-230     Insc: $230 

Categoría Cuarta Raya y Diez

 

1.     ALBIÓN KING NIGHT KING

2.     SOL LOOKOUT MARITO

3.     WINNER ELEVEN GRAN MONARCA

4.     GORA LOOKOUT ÓPERA

5.     ALBIÓN WHATAPACER GERALDO

6.     SISLEY FRESH LAURA

7.     DONNAS LEGEND ULTRAMARINO

8.     ELAINE SAROYAN LITTLE LOREAN

 

 

 

 6° Carrera       1.650  Metros       15:45 Hs

Premios: $ 2600-780-520-260     Insc: $260 

Categoría Tercera Raya y Diez

 

1.     ALBIÓN KING SACAPUNTAS

2.     DONNAS LEGEND MERCURIO

3.     URIL LOG RUBITO

4.     GORA ART’S ESTRIBOR

5.     ELAINE LEGEND CANDILEJA

6.     ALBIÓN KING ESPECTACULAR

7.     TRELPÓN CIERTO RAUDAL

8.     CHUCARO LOOK BALIZA

9.     CHÚCARO LOOK BAMBUCA

 

 

 
7° Carrera       1.650  Metros       16:30 Hs

Premios: $ 4000-1200-800     Insc: $400 

Categoría 3 AÑOS de Segunda y Primera

CLÁSICO “EDGARDO POPY TRABONI”

 

1.     ETERNO MUÑECO ESPARTANO

2.     TRELPÓN FOOL LILEO

3.     LÁTIGO LEGEND PUNTAL

4.     FICH LOOKOUT OBLIGADO

5.     GORA LOOKOUT ALTEZA

6.     GORA LOOKOUT AGUS

 

 

 8°  Carrera     1.650 Metros         17.15Hs         

Premios: $3000-900-600-300         Insc: $300 

Categoría Primera

 

 

1.     GORA ART’S AUTOR

2.     ALBIÓN WHATAPACER VALIENTE

3.     DONNAS ART’S VALIANT

4.     CHÚCARO ART’S ENTONAO

5.     TRELPÓN DECK BARILOCHE

6.     GORA ART’S BRENNAN G

7.     CHÚCARO LOOK BRONCE

8.     GORA LOOKOUT ARSENAL

9.     FICH ART’S MASTER

10.   CHÚCARO ART’S VALÍA

 

 

 

 

  

 
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