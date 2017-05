Uno de los testimonios del “cuento del tío”, que no es otra cosa que extorsión a nuestros vecinos

HABÍAMOS HABLADO DEL CASO DE CAROLINA GIÚDICI Y JORGITO AYOUB… LUEGO DEL CASO GRIMALDI… EN ESTA OPORTUNIDAD ESCRIBIMOS LO QUE DIJO LAURA NATALINI, TRAS EL TREMENDO EPISODIO VIVIDO HOY A LA MADRUGADA:

A la medianoche y estando ya acostada suena el teléfono fijo, me levanté a atender con el temor de que le sucediera algo a alguien de mi familia, tengo mis padres ya bastante grandes, mis hijos y muchos afectos.

Cuando levanto el tubo escucho a un joven llorando desconsoladamente que me decía : “Mamá, mamá, ayúdame por favor, me golpearon, entraron a casa, me tienen ellos, por unos segundos y con los nervios que uno no puede evitar que afloren sentí que era la voz de Laureano, mi hijo menor, pero también no sé cómo pude serenarme y pensar que Laureano y Emmanuel no están en la Argentina,y estaba casi segura que no era la voz de Luciano,

Muy nerviosa igual decidí seguirle la corriente y le dije, “hijo llama a la policía” y me respondió llorando, “la policía está arreglada con ellos y están acá escuchando el llamado, a lo que contesté “y bueno hijo arréglate como puedas, chau” y corté el teléfono.

Inmediatamente llamé a Luciano, estaba bien y descansando porque como toda persona de bien hoy debe levantarse e ir a trabajar como todos los días y no como estos delincuentes que trabajan de eso, de “delincuentes”, levantando un teléfono y extorsionando gente.

Por supuesto también llamé a Emmanuel para quedarme tranquila de que él y Laureano estaban bien.

Nunca me había pasado algo así y créanme que es horrible, quedé bastante asustada y me costó poder dormir.

¿Es justo que vivamos así? ¿Hasta cuándo? me pongo en la piel de algunos padres a los que les secuestran los hijos, se los matan y siento que lo mío no fue nada, solo un mal momento.

Cuento esto por acá para que todos tengan cuidado ante llamados de este tipo, tendremos que establecer códigos familiares para comunicarnos y que no puedan engañarnos, cuidémonos entre nosotros!!