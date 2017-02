Un año del viaje a Malvinas

Hoy a las 12 de la noche se cumplirá 1 año de nuestra partida a las Islas Malvinas, desde Navarro… Familiares y amigos se acercaron al Centro de Ex Combatientes para darnos su saludo y sus mejores deseos…Nos despidió la Banda de Música…Partimos en el micro de Pablo Pablo Gomez e Hijos, Pablo fue el chofer en la ida, y se ofreció para alcanzarnos hata Aeroparque… Una enorme expectativa de todos, los 15 Héroes de la Guerra de 1982 y nosotros 5, civiles que habíamos tomado la decisión de acompañarlos en el viaje más motivador de sus vidas.

A las 5 hs partimos a Río Gallegos, nos quedamos allí hasta el otro día, el 13 de febrero de 2016, cuando un avión chileno nos llevó hasta las frías islas.

Un sentimiento que no podemos explicarlo en fotos ni en algunas líneas por más sentidas que parezcan. Llegar al lugar donde tantos pibes argentinos murieron por defender nuestra bandera, fue un shock inimaginable. Bajar con frío, lluvia, ver los soldados británicos armados hasta los dientes y los perros con cara de pocos amigos, en un lugar donde te revisaban hasta los huesos, fue un impacto que quedará clavado en la retina de cada uno de los que estuvimos allí.

Después vino lo mejor, vivir una historia que la llevaremos adentro hasta el fin de nuestras vidas.

El lunes nos volveremos a juntar, porque nuestros Héroes fueron y serán siempre eso, estarán siempre cerca de nuestros corazones, y son parte de nuestras vidas. Orgullosos de ellos, feliz por haber sido parte de esta historia con gente tan compañera y entre ellos mi primo que es un hermano como Darío Coronel, ha sido y será el viaje más importante de mi vida.

Yo me salvé de la colimba, mi vista, que tanto me impidió en la vida, esa vez parecía haberme dado una mano para no vivir esos crueles momentos. Hoy no soy un Héroe porque teniendo la misma edad que ellos, me tuve que quedar acá, pero la misma vida me dio la chance de haber compartido quizás para ellos, el viaje que les volvió a cambiar la vida, y esta vez positivamente, porque allí, no tengo dudas, la mayoría logró cerrar varias heridas. Todos pudieron decirles a sus compañeros muertos, “acá estoy hermano, acá vine a verte como te prometí hace 34 años”…

GRACIAS POR LEER ESTO, QUIZÁS NO TODOS PUEDAN ENTENDER LO QUE HA SIGNIFICADO EN NUESTRAS VIDAS. Toto.-