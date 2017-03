Trote: en los principales Centros Hípicos de la provincia, participaron ejemplares locales y triunfaron

Hubo carreras en el Hipódromo de Pehuajo donde se corrieron 8 carreras y allí nos representó la gente del Stud Militon de Mario Centurión, donde participo con sus 2 ejemplares y triunfo GORA LOOK ALTEZA con la conducción de Luis Scorzo, mientras que por Chivilcoy allí también hubo victoria y estuvo a cargo de STAR BLACK AM MEDIA LUNA con la conducción de su cuidador Jorge Barilari en ajustado final logra su primera victoria en Chivilcoy, también el plato fuerte de la jornada era la carrera de Jocketas donde allí nos representaba Celeste Luna y lo hizo de la mejor manera ganando muy bien con la pensionista del Stud Strong Boy FICH VIKING DIGNA que lidera el José “El Nene” Cequeira junto a su hijo Marcelo y Miguel Viola, por lo tanto en Hurlingham allí hubo dos victoria la de FICH LOOK OPERA que una vez más se alzó con la victoria conducida por Gonzalo Fernández y en la última en una carrera a beneficio de Carlos Hook, quien hace días tuvo una rodada en este Hipódromo y se le tiene que practicar una operación y gran gesto de la gente de Hurlingham como así también la de los propietarios que pusieron a disposición sus ejemplares y llego el triunfo de ELANE SAROYAN LITLE LITO conducido por Ariel Herrera.

Fuente: Daniel Barilari.