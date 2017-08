Trote: Doblete para el Don Cocho

El pasado domingo debido a las condiciones climáticas el Hipódromo de Hurlingham donde se presentaban ejemplares locales, decidió suspender su programación.

Por el lado de Chilvicoy se pudieron realizar normalmente.

En la tercera competencia, reservada para productos GORA LOOK VENTISCO de Mario Centurión, obtenía un segundo puesto detrás de Albion King Temblor.

En la siguiente carrera Amilcar Lacunza, llevaba al triunfo a ALBION JACK ULTRAFULL(FOTO 1) que representa los colores del Stud Don Cocho, continuando con la octava del programa el compañero de Stud, DONNAS LEGEND ULTRAMARINO HANOVER(FOTO 2)lograba la segunda victoria para los ejemplares de la familia Lacunza, este ultimo conducido por Maximiliano Lacunza, que dejaba segundo al otro Navarrense CHUCARO LOOK CARTAGO.

En la novena competencia, una de las mas atractivas de la jornada reservada para Periodistas de la actividad, Navarro contó con dos representantes, German Barilari y Daniel Barilari.

El ganador de esta carrera fue Raul Baldazzi con Albion Jack Buzios segundo el conductor local Daniel Barilari con Seven Cape Town Legend Y tercero Trelpon Fresh Milagros con Alan Lopez.

Dicha carrera contó con representantes de Chivilcoy, Lincoln y Navarro.