Trote: Destacada actuación de los ejemplares locales

Por el lado de Hurlingham fueron pocos los Navarrenses que concurrieron, donde no se obtuvieron victorias pero si buenos marcadores

En la tercera carrera CHUCARO LOOK CARTAGO obtuvo un segundo puesto detrás de Chucaro Look Safiro que obtuvo su noveno triunfo consecutivo, en la siguiente carrera GORA LOOK OPERA de Nacho Luna termino en la segunda colocación siendo superada por Elaine Big Chaplin, en la sexta competencia de la jornada GORA ARTS CANOERO del Stud El Huerfano se posiciono tercero detrás de Gora Look Veloz y Donnas Legend Panamá.

En el Hipodromo de Chivilcoy se realizaron 13 espectaculares competencias donde ya en la segunda carrera GORA LOOK VENTISCO obtuvo un segundo puesto en su segunda presentación detrás de Star Black Am Milagros, nos trasladamos a la quinta competencia donde ALBION JACK ULTRAFULL del Stud Don Cocho logro un tercer puesto siendo superado por Star Black Am Agil y Chucaro Art´s Sagaz continuando con la siguiente carrera los Navarrenses obtuvieron el primer y segundo puesto, DONNAS LEGEND ULTRAMARINO HANOVER de la Familia Lacunza se llevo el triunfo dejando segundo a SISLEY FRESH LAURA del Stud El Cabure de la Familia Reparaz.

En la novena competencia y en una de las mas importantes de la programación el triunfo fue para uno de los representantes locales CHUCARO LOOK BURAK conducido por Juan Martin Reparaz se trajo el Clasico Iniciacion para Navarro, siguiendo con las demás presentaciones, en las carreras de máxima categoría, TRELPON DECK BARILOCHE termino tercero en una muy linda carrera detras del Chivilcoyano Donnas King Estribado y en la ultima de la jornada FICH LOOKOUT OBLIGADO también fue tercero superado por Gora Art´s Brennan G y Albion King Genna.

Disculpas por la caliidad de las imagenes

Revista A Todo Trote