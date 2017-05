Hoy se llevó a cabo el Torneo de Tenis de Damas del #CTFR.

Clasificaron a semifinales de la categoría A y se enfrentarán:

Claudia Maranzelli vs Sol Bayut.

Carlina Elizalde vs Mercedes Díaz

Clasificaron a semis de la cat. B y se enfrentarán:

Karina Chotro vs Margarita Tomatis.

Micaela Villaverde vs Martina Barloni.

Felicitaciones a todas las chicas que participaron!!! 👏👏🎾🎾

Es el mensaje del Club de Tenis de Navarro.