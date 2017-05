Sobre los medios y el discurso de Marcelo Bielsa

Todos hablan de los medios de comunicación como la peor herramienta de formación de estos tiempos. Es verdad, no deberían estar formándonos…

Muchos ponen el discurso de Bielsa como un ejemplo. Y es un ejemplo… Yo admiro a Bielsa y fui el 1º defensor de Marcelo y hasta llegué a escribir una editorial a su favor cuando un país lo atacaba. Desde ya que ni se habrá enterado porque soy minúsculo en su mundo… “El tiempo te dará la razón, Marcelo”, se titulaba.

Pero a Bielsa hay que comprenderlo. Cuando dice que los medios de comunicación no pueden ser el eje formativo en un país, reemplazando la escuela o la familia, está diciendo además de una gran verdad, que algo mal se está haciendo en ese aspecto desde hace años.

Los medios de comunicación influyen cuando en casa nos debilitamos. Eso nos ha sucedido como país.

Fortalezcamos los lazos de la Familia, luchemos para que haya inversión y capacitación de calidad en todas las escuelas logrando que sea prioridad nacional, y en unos años me cuentan.

Una persona instruida, capacitada, con posibilidades de desarrollo, no puede ser manipulada por un medio de comunicación ni por un oportunista del mundo político.

Si nos quedamos con la posibilidad de “voltear” un medio, perdemos el tiempo. Hay que ganarlo siendo mejores, que los mejores enseñen, que existan todas las posibilidades de desarrollo, que haya premios y castigos, incentivo al mérito, diferencia entre los bueno y lo malo, y no tengan duda que habrá futuro.

0 Shares