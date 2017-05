Sin estos DT, el fútbol se muere

Martín Varela es el entrenador de Los Naranjos. Hoy perdió con Efin. El equipo de Navarro le ganó bien. Pero eso no interesa en este comentario, ya que sólo quiero destacar a este muchacho que pasó desapercibido para muchos que del fútbol de la zona poco conocen.

Este de pibe fue un crack, quizás el mejor jugador de la Liga en Infantiles. Clase 74. Enfrentó mil veces a Efin de aquella época donde jugaba aquel equipazo con Pablo Ayoub, el Gallego Casado entre otros. “Era imparable, el mejor de todos, ganaba los partidos solo”, dijo Albertito hoy en la cancha.

Pero no me quedo con lo que fue. Yo lo vi cuando era un pibe y hoy me dio una enorme satisfacción verlo al frente de un equipo con dos jugadores de 40 años y casi todos pibitos, con chicos de cuarta división, quedándose con un hombre menos en el 1º tiempo frente a Efin, que tiene una delantera mortal, y su equipo, Los Naranjos, jamás renunció al buen juego. Salió con la pelota bajo el botín desde el fondo, mostró laterales que no sólo saben marcar, conocen el oficio en serio. Se vio rotación, orden en la marca, pocas patadas a la hora de presionar, quite limpio, buenos pases. Se vio fútbol, pero acá, donde sólo se mide a la gente, especialmente a los entrenadores, por los resultados, Martín puede pasar desapercibido. Para mí no, por eso por primera vez me acerqué a un técnico, le di la mano y lo felicité, porque ganar con 8 cracks gana cualquiera, pero jugar bien con un equipo que juegan chicos “sólo por la camiseta” es casi imposible, y digo casi porque Los Naranjos rompió, al menos hoy, con esa regla.

Felicitaciones Martín, quizás ni leas esto, pero ya te lo dije personalmente. Ojalá los entrenadores como vos se multipliquen. Que se enseñe a jugar al fútbol. Ese día, no necesitarán los equipos salir a buscar futbolistas de afuera y muchos menos, pagar para jugar en un pueblo donde las comisiones se matan para juntar un pesito.

Que viva el buen fútbol. Y que se repita.

