Segunda jornada del papy en Dorrego

Con gran cantidad de público se jugó la segunda fecha del infantil de papy.

En categoría 2006/7 Moñi de Lobos le ganó a Honor y Patria de Las Marianas.

En categoría 2004/5, Rivadavia derrotó a Moñi por 4 a 2.

En categoría 2002/3 Los Amigos empataron en 3 con Open del Sud.

También comenzó el torneo femenino ganando el primer partido el equipo de Las Heras por penales a Lobos, luego de empatar en cero.

La próxima fecha del viernes se enfrentan:

Cat. 2006/7 El Criadero vs. Los amigos

Cat. 2004/5 Rivadavia vs. El Porvenir

Cat. 2002/3 Seguros Maggiotti vs. La Lechuza.