Seccretaría de Asuntos Docentes informa

EMERGENCIA ESPECIAL

Ante la necesidad de contar con recursos humanos en la modalidad de Educación Especial se abre la inscripción de Listados de Emergencia para los cargos que a continuación se detallan en el marco de la Disposición N° 04/2007.

MAESTRO de DISMINUIDOS MOTORES

MAESTRO DE SORDOS E HIPOACÚSICOS

MAESTRO DOMICILIARIO

MAESTRO ESTIMULADOR

Pre taller de Mantenimiento

Pre taller de Economía Doméstica

Pre taller de Huerta y Jardinería

Taller de Armado

Taller de Confecciones

Taller de Servicios

FONOAUDIÓLOGO

TERAPISTA OCUPACIONAL

CRONOGRAMA DE ACCIONES

Difusión A partir 06/03/17 HASTA EL 10/03/17

inscripción: A partir 13/03/17 HASTA EL 17/03/17 en el horario de 9 a 11 y de 14 a 16 en la sede de la Secretaría de Asuntos Docentes

Evaluación : A cargo de los Inspectores de área a partir del 20/03/17

Notificación: en sede de la Secretaría de Asuntos Docentes fecha a confirmar.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD para su fotocopiado)

Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E., constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

Fotocopia del DNI

Desempeño docente, form. 354 debidamente cumplimentado.

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

CRONOGRAMA FINES 2

Según lo establecido en la Res. 115/16 y Comunicación Conjunta Nº1, se da difusión al Cronograma de Acciones:

INSCRIPCIONES IN FINE LISTADOS 108 “A” Y “B”

Las inscripciones para la conformación de los Listados Complementarios 108 “A” y “B” IN FINE, las mismas se evalúan en la Secretaría de Asuntos Docentes, iniciándose el período de inscripción a partir del 20 de febrero de 2017 de lunes a viernes en el horario de 9 a 11 y de 14 a 16

Dichas inscripciones estarán abiertas para todos los niveles y/o modalidades y se complementan a los listados de los inscriptos evaluados por el Tribunal Descentralizado.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD y KIOSCO ALE para su fotocopiado)

Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

Fotocopia del DNI

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

CRONOGRAMA ACTOS PÚBLICOS MARZO 2017

Destino Reincorporados y Servicios Provisorios ( Secundaria y incluido Artística y ed. Física apoyo nivel Secundario y Técnico Profesional Técnico Prof. MEDIA AD.) S.A.D. CALLE 9 Nº 40 07/03/17 10 HS. Designación Provisionales y suplentes Secundaria, Téc. Prof. Media Adultos incluido Artística y ed. Física apoyo nivel Secundario y Técnico Profesional) EP Nº1 CALLE109 Nº 49 08/03/17 9 HS.

INICIO ACTOS PÚBLICOS DE RUTINA: 06/03/17 a las 7.45 y 12.40 de lunes a viernes en la sede de S.A.D. TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN EXCEPTO SECUNDARIO, TECNICO PROFESIONAL MEDIA ADULTOS Y ED. FÍSICA Y ARTÍSTICA APOYA NIVEL SECUNDARIO Y TECNICO PROFESIONAL

INICIO ACTOS PÚBLICOS DE RUTINA Nivel Secundario, Técnico Profesional y Media Adultos : 13/03/17 a las 7.45 y 12.40 de lunes a viernes en la sede de S.A.D. PARA CARGOS Y a las 12.40 Módulos y/u Horas cátedra y cargos de lunes a viernes en la sede de S.A.D

IMPORTANTE: Los docentes deben concurrir a los actos públicos de provisionales y suplentes con la OBLEA de Ingreso 2017 y de ser posible con el LOF 2017, DNI y Hoja de Ruta. Los portadores de poderes con el poder debidamente cumplimentado y los documentos del apoderado y del docente (de no certificarse de que la persona no está apoderada tal como el procedimiento lo requiere no se lo tendrá como válido).

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO : de 7 a 17



ANTE CUALQUIER CONSULTA DIRIGIRSE A ESTA SEDE (Calle 9 N° 40 entre 24 y 26) COMUNICARSE TELEFÓNICAMENTE AL 02272-420363. Ahora también nos podemos comunicar y dar información general a través del facebook “Secretaría de Asuntos Docentes de Navarro”. Esta dirigida a los servicios educativos y a los docentes en forma general. Los invitamos a participar de este nuevo medio de comunicación.