Santiago Maggiotti: “Queremos darles tranquilidad a los abuelos, pero informarles que PAMI está tomando algunas definiciones que no compartimos”…

El intendente explicó la situación del Municipio con respecto al PAMI y la baja del convenio de servicio de ambulancias

Fue el jueves por la mañana, en el Palacio Municipal, con la presencia del director del secretario de Salud, Dr. Ángel Pereyra, los directores del Hospital San Antonio de Padua, Dr. José de la Cruz, Dr. Horacio Rodríguez, y la contadora Melisa Diz. José y Melisa, anteriormente se reunieron con el titular de la Obra Social a nivel local, Javier Costa, para conocer algunos detalles de esta decisión.

Santiago señaló que “esto es algo que toma con mucha preocupación al Municipio, en enero se pide a las autoridades de Salud y del Hospital una reunión con una empresa privada de ambulancias, y la misma manifiesta que habían ganado una licitación para realizar todos los traslados de los jubilados de Navarro, que entre enero, febrero y marzo, tenían que resolver la situación para empezar la tarea con pacientes ambulatorios, como también todos los traslados de emergencia. Hasta ese momento los estaba haciendo nuestro Hospital.

Esta persona se acerca con el objetivo de ver si el Hospital le alquilaba las ambulancias para hacer el servicio a PAMI; cuando pasa la tarifa señala un monto menor del que PAMI nos paga actualmente y pone también como condición que los pagos los va a realizar en tanto y en cuanto PAMI le pague a la empresa privada”.

Luego de esta conversación hemos mantenido algunas charlas con el Jefe de PAMI de Navarro, Sr. Javier Costa y el lunes nos llega una carta documento de PAMI, en la cual nos informa que dentro de 30 días y por una decisión de las autoridades de PAMI, se había dado de baja el convenio que tiene el Municipio con ellos para la prestación del servicio de urgencia y emergencia del 107.

Esto quiere decir que el Municipio no tiene más convenio con PAMI y no va a prestar más el servicio de ir a buscar a los abuelos cuando estén con alguna emergencia, ya que se va a hacer cargo esta empresa privada. Me parece que es importante que la población lo sepa, que los abuelos sepan que se está privatizando un servicio que está prestando el Municipio con nuestro Hospital.

Hemos dejado una nota solicitándole a Reggazoni (titular del PAMI), una audiencia urgente para ver si se puede rever este tema, porque no queremos que nuestros abuelos queden desprotegidos y sumado a esto, con la decisión que ha tomado PAMI de bajar la cantidad de medicamentos que les da a los abuelos, hemos visto una mayor demanda en la Farmacia de nuestro Hospital. Por un lado nos dan de baja un convenio que ayuda a la prestación de un servicio de nuestro Hospital, pero por otro lado los abuelos van de una manera más importante a buscar medicamentos que les ha dado de baja PAMI y también hemos tenido casos de abuelos que tienen que ir a hacerse algún estudio y han venido al Hospital para hacer el traslado ambulatorio; hay también un privado que está en las mismas condiciones que el Municipio, que le dieron de baja su contrato para el traslado de pacientes ambulatorios. Queremos darles tranquilidad a los abuelos, pero sí informarles la realidad, que PAMI está tomando algunas definiciones que no compartimos.

Ahora los afiliados se tendrían que comunicar por este servicio al 0800333277, hemos llamado y no nos resolvieron el problema, todavía no se sabe quién se va a hacer cargo de hacer el trámite”.

En este encuentro se encontraban presentes representantes de los medios de difusión y concejales del FpV.