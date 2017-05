Santiago Maggiotti: “La única manera de salir adelante es trabajando juntos”

El intendente de Navarro marcó públicamente el hecho de ser un elegido por estar al frente del Municipio en un acontecimiento tan importante como lo es el aniversario Nº 250 de la Creación de la Guardia del Fortín San Lorenzo de Navarro.

El discurso fue por la mañana, el 30 de abril, en el templo parroquial, con la presencia de funcionarios provinciales, regionales, municipales y delegaciones.

“Nosotros no queremos convertir en una ciudad industrial que nos va a generar inseguridad y todo las cosas que tienen las grandes ciudades. Pero tenemos que trabajar para ofrecer nuevas oportunidades, mirar la historia, los errores que cometimos cuando estuvimos divididos entre unitarios y federales, o cuando estamos divididos políticamente divididos, sin comprender que la única manera de salir adelante es trabajando juntos. Eso lo aplicamos todos los días en nuestra localidad. Para nosotros el momento de discusión con los partidos políticos es dos meses antes de las elecciones, pero el resto de la gestión es el trabajo en conjunto, pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Tenemos mucha historia para contarle a los visitantes, aquí fusilaron a Dorrego, aquí vivió Juan Moreira, por eso pensamos en un proyecto turístico para orientar el futuro de Navarro. Estamos trabajando en ello a través del Plan Estratégico de Turismo Sustentable.

Quiero que Navarro siga siendo el pueblo de siempre, tranquilo, donde los niños aún siguen paseando en bicicleta por nuestras calles.

Por último quiero agradecer a mis padres, que me dejaron un apellido que me honra, que me dijeron que antes que ser un buen funcionario hay que ser una buena persona. Agradezco a Paula que me dio la oportunidad de ser padre y disfrutar de esta familia.

Espero que los intendentes que lleguen a Navarro tengan la tranquilidad que nosotros, los que estuvimos antes, pusimos todo para convertir a Navarro en el mejor pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

En la foto principal se lo ve con Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires y Fabian Perechodnik, Secretario General Provincia de Buenos Aires.