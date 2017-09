Santiago Maggiotti: “Hasta el último día me tendrán trabajando para dejar el mejor Navarro que hayamos soñado””

El intendente dijo que no está ajeno a la campaña de su partido, que está muy cerca de quienes componen la lista, especialmente de Paola, su hermana, pero su energía está puesta en seguir gestionando. “No he parado un minuto desde que comencé la gestión. El viernes inauguramos el SUM del Instituto San Lorenzo, estamos realizando en conjunto con la Nación obras de Infraestructura como asfalto, seguimos trabajando en la red cloacal, queremos que desde el Gobiernos nos den el último paso para concretar la llegada del famoso micro 57 a Navarro, para que conecte a los vecinos no sólo a Luján sino a Buenos Aires. Hemos hecho el 90%, sólo necesitamos que aceleren la última firma porque la gente lo está necesitando. Tenemos para inaugurar viviendas, que no lo hicimos porque queremos que se entreguen con todo y no fallarle a la gente. En definitiva, no pienso tanto en las elecciones porque como intendente debo trabajar gane o pierda, voten a nuestro partido o a otro vecino. Hata el último día me encontrarán trabajando de la misma manera para dejar el mejor Navarro que hayamos soñado”, concluyó.