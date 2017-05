Santiago Maggiotti en reunión de intendentes en Malvinas Argentinas en el lanzamiento del programa Asistiré

El jefe comunal asiste a dicho encuentro el martes 2 de mayo en Los Polvorines con la presencia del ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich.

EL PROGRAMA ASISTIRÉ DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN trabaja en dar respuesta al problema de la exclusión educativa de niñas, niños y jóvenes de entre 12 y 20 años que se encuentren en riesgo de abandono escolar o no estén escolarizados. La meta es lograr la escolarización total en el nivel secundario en un plazo de 10 años. Facilitando la reinserción, inclusión, permanencia y egreso en la escuela a través de la construcción de trayectorias educativas individualizadas. Articulando el Estado nacional con las jurisdicciones, municipios, organizaciones y escuelas en el desarrollo de propuestas pedagógicas institucionales, a través de instancias de asistencia técnica para lograr la escolarización de todos los alumnos en el nivel secundario. La iniciativa se dirige a la población entre 12 y 20 años, que se encuentre en situación de desventaja educativa, dificultando el pleno ejercicio de su derecho a la educación. Se focaliza en aquellos niños, niñas y jóvenes que no hayan finalizado su educación obligatoria, y que se encuentran fuera del sistema educativo o en riesgo de abandono escolar. Se tomarán distintas estrategias de intervención de acuerdo con las características etarias, identificándose dos grupos Franja etaria: de 12 a 16 y de 16 a 20 años. Para estos grupos se delinearán estrategias de “detección” y reingreso tomando en cuenta las particularidades de sus trayectorias educativas escolares e individuales, diseñando acompañamientos contextualizados con nuevos formatos escolares y el acompañamiento de un referente Asisitiré por Municipio que será el encargado de articular con las distintas instancias de cada localidad ,deportes ,talleres municipales ,espacios sociocomunitarios ,cultura . Se construirán estrategias de reingreso a la escuela secundaria a partir de los intereses de los jóvenes. Se consolidará una red de referentes municipales Asistiré a partir de las Mesas Intersectoriales constituidas en cada localidad (propuesta de búsqueda e invitación de los jóvenes que no concluyeron sus estudios.)

Participan:

Ministro de Educación y Deporte de la Nación Lic. Esteban BULLRICH.

• Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Dr. Joaquín de LA TORRE.

• Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires D. Santiago MEDRANO.

• Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Dra. Zulma ORTIZ.

• Ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires Dr. Alejandro FINOCCHIARO.

• Secretario de Cultura y Creatividad Lic. Enrique AVOGADRO. (A confirmar)

• Secretario de Gestión Educativa Lic. Maximiliano GULMANELLI.

• Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales D. Alex CAMPBELL.

• Subsecretario de Promoción del sector Social – Ministerio de Trabajo D. Gustavo VELEZ. (A confirmar)

• Subsecretario de Educación Física, Recreación e Infraestructura D. Luís MESONES.

• Gerente General de EDUC.AR S.E.

Dr. Guillermo FRETES. (A confirmar) • Director Nacional de Formación Profesional

Ing. Fabián PRIETO.

• Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado D. Pablo DOMENICHINI

• Director de Informática y Telecomunicaciones. Lic. Baltazar QUINTERNO.

• Coordinador Legal y Técnico de la Secretaria de Planificación Estratégica Ministerio de Justicia.

Dr. Gustavo SA ZEICHEN.

• Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Dr. Joaquín de LA TORRE. • Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires D. Santiago MEDRANO. • Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Dra. Zulma ORTIZ. • Ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires Dr. Alejandro FINOCCHIARO. • Secretario de Cultura y Creatividad Lic. Enrique AVOGADRO. (A confirmar) • Secretario de Gestión Educativa Lic. Maximiliano GULMANELLI. • Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales D. Alex CAMPBELL. • Subsecretario de Promoción del sector Social – Ministerio de Trabajo D. Gustavo VELEZ. (A confirmar) • Subsecretario de Educación Física, Recreación e Infraestructura D. Luís MESONES. • Gerente General de EDUC.AR S.E. Dr. Guillermo FRETES. (A confirmar) • Director Nacional de Formación Profesional Ing. Fabián PRIETO. • Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado D. Pablo DOMENICHINI • Director de Informática y Telecomunicaciones. Lic. Baltazar QUINTERNO. • Coordinador Legal y Técnico de la Secretaria de Planificación Estratégica Ministerio de Justicia. Dr. Gustavo SA ZEICHEN. Intendente Municipal de General Rodríguez D. Darío KUBAR.

• Intendente Municipal de Hurlingham D. Juan ZABALETA.

• Intendente Municipal de Ituzaingó D. Alberto DESCALZO.

• Intendente Municipal de José C. Paz D. Mario ISHII.

• Intendente Municipal de Malvinas Argentinas D. Leonardo NARDINI.

• Intendente Municipal de Marcos Paz D. Ricardo CURUCHET.

• Intendente Municipal de Merlo D. Gustavo MENENDEZ.

• Intendente Municipal de Moreno D. Walter FESTA.

• Intendente Municipal de Morón D. Ramiro TAGLIAFERRO.

• Intendente Municipal de San Fernando D. Luis ANDREOTTI.

• Intendente Municipal de San Martín D. Gabriel KATOPODIS.

• Intendente Municipal de San Miguel D. Jaime MENDEZ.

• Intendente Municipal de Tres de Febrero D. Diego VALENZUELA.

• Intendente Municipal de Tigre D. Julio ZAMORA.