Sábado: los resultados parciales de las Olimpíadas de la Cuenca del Salado

Se disputó el tercer día de las Olimpíadas de la Cuenca del Salado y Navarro fue partícipe de algunas disciplinas.

HOCKEY FEMENINO

SA Giles 0 vs 25 de Mayo 1

Monte 0 vs Roque Pérez 3

Lobos vs Cañuelas. *Pasó Lobos porque no se presentó Cañuelas.

FÚTBOL 7 FEMENINO

25 de Mayo vs SA Giles. *Pasó 25 de Mayo por penales.

Monte vs Mercedes. *Ganó Mercedes.

Lobos 0 vs Roque Pérez 0. *Por penales, clasificó Lobos.

Brandsen 0 vs San Vicente 2

HANDBALL FEMENINO

Marcos Paz 5 vs San Vicente 7

Cañuelas vs 25 de Mayo. *Ganó 25 de Mayo.

Navarro vs Chivilcoy. *Ganó Chivilcoy.

Suipacha vs Monte. *Ganó Suipacha.

VOLEY FEMENINO

Alvear vs Monte

Chivilcoy vs Chascomús

San Vicente vs Mercedes

Lobos vs Marcos Paz

BEACH VOLEY FEMENINO

Roque Pérez 0 vs Las Flores 2

Luján 2 vs Navarro 0

BOCHAS FEMENINO

Lobos 15 vs Roque Pérez 5

Belgrano 15 vs Chivilcoy 10

PADDLE FEMENINO

Suipacha 2 vs Luján 0

Navarro 2 vs Mercedes 0

Final: Suipacha vs Navarro. Campeón: Suipacha.

PATÍN ARTÍSTICO

1° Las Heras

2° Monte

3° Chivilcoy

4° Mercedes

NATACIÓN FEMENINO

1° Lobos

2° Cañuelas

3° Luján

4° Las Heras

NATACIÓN MASCULINO

1° Luján

2° Lobos

3° Mercedes

4° Chascomús

CANOTAJE FEMENINO

1° Luján

2° Las Flores

3° Lobos

4° Lobos

CANOTAJE MASCULINO

1° Luján

2° Las Flores

3° Las Flores

4° Las Flores

GOLF

1° Lobos

2° 25 de Mayo

3° Cañuelas

4° Monte

PESCA

1° Lobos

2° Brandsen

3° Monte

4° San Vicente

TENIS

25 de Mayo – Saladillo vs Luján

Roque Pérez vs Las Heras

Suipacha vs San Vicente

Monte vs Cañuelas

HOCKEY MASCULINO

Mercedes 0 vs Belgrano 3

Lobos 4 vs 25 de Mayo 0

Final: Lobos 1 vs Belgrano 1. Campeón: Lobos por penales.

FÚTBOL MASCULINO

Chivilcoy 3 vs Las Flores 2

Cañuelas 1 vs Monte 3

BASQUET MASCULINO

Brandsen 44 vs Saladillo 62

San Vicente 81 vs Las Heras 35

Cañuelas vs Chivilcoy, *Pasó Cañuelas.

Marcos Paz 54 vs Lobos 83

PADDLE MASCULINO

25 de Mayo 2 vs Luján 1

Monte vs Marcos Paz. Ganó Monte.

Final: 25 de Mayo vs Monte. Campeón: 25 de Mayo.

VOLEY MASCULINO

Las Flores 3 vs Mercedes 0

Marcos Paz 0 vs Cañuelas 3

Navarro vs Lobos. Pasó Lobos porque no se presentó Navarro.

Chivilcoy 3 vs 25 de Mayo 0

BEACH VOLEY MASCULINO

Roque Pérez vs Cañuelas

Lobos 2 vs Alvear 1

Chivilcoy vs Las Flores

Suipacha vs Monte

BOCHAS MASCULINO

Roque Pérez 15 vs San Vicente 3

Luján vs Saladillo

Lobos 15 vs Mercedes 2

Cañuelas vs SA Giles

HANDBALL MASCULINO

Las Heras vs Cañuelas. Ganó Cañuelas.

Luján vs Marcos Paz. Ganó Marcos Paz.

25 de Mayo vs Alvear

Mercedes vs Brandsen

PELOTA PALETA

Cañuelas vs San Vicente

Roque Pérez vs Mercedes

Lobos 2 vs Alvear 0

Suipacha vs Saladillo. *Ganó Suipacha.

Monte vs Chivilcoy

Navarro vs Chascomús

SA Giles vs Brandsen