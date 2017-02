A partir del 1/3/2017 entra el vigencia el Registro de Operadores de Hacienda bovina y bubalina y carne.

Quienes no se encuentren empadronados en el Registro sufrirán percepciones y retenciones de IVA a alícuotas incrementadas.

Los requisitos a cumplir son:

– Poseer CUIT en estado administrativo activo.

– Tener actualizado el código de actividad en el sistema registral de acuerdo con el clasificador de actividades económicas F. 883.

– Declarar y mantener actualizado ante la AFIP el domicilio fiscal, así como los domicilios de los locales y establecimientos.

– Constituir y actualizar el domicilio electrónico.

– Los operadores deberán poseer un número de matrícula vigente ante el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria.

– Poseer alta en los impuestos IVA, ganancia o Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, de corresponder.

– Tener presentadas todas las declaraciones juradas vencidas, correspondientes a los impuestos o regímenes cuyo control se encuentre a cargo de la AFIP.

– Tener la registración y aceptación de los datos biométricos.

– Acreditar su condición de agente de recaudación en el IVA o ganancias, de corresponder

– No encontrarse incluido en la “base de contribuyentes no confiables”.

– No tratarse de contribuyentes con procesos judiciales.

La inscripción se realiza a través de internet, con clave fiscal, servicios web AFIP “Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas Bovinas y Bubalinas”.

SOCIEDAD RURAL DE NAVARRO.