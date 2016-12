¿Qué piensan los navarrenses de 2016 y qué esperan para 2017?

Navarro Noticias preguntó a una serie de vecinos sobre su relación personal con el año que termina, cómo lo vio a nivel país, también sobre Navarro y qué desea para lo que vendrá…

MARIANO YAREGUI (Empresario)

Fue un año difícil, sabíamos que teníamos el país sin rumbo… y fue un año con mucho sacrificio para tratar de encaminarlo.

Deseo para el país que podamos salir adelante e integrarnos al mundo. Para Navarro me gustaría que tenga un crecimiento ordenado y que todos podamos cumplir nuestros deseos y progresar.

En lo personal me gustaría ver crecer a Navarro con mucha mano de obra y oportunidades para todos al ritmo que lo vi crecer cuando mi padre fue intendente.

Les deseo a todos un próspero Año Nuevo.

FACUNDO DIZ (Futbolista – Presidente HCD)

Tras las elecciones uno pudo ver gente con esperanza, pero al pasar el tiempo se ve que muchos se encuentran peor. Hay gente que tiene miedo, pero confío que esto va a mejorar y que se puede salir adelante… Siempre pienso que lo bueno está por venir.

Hoy la gente espera un aguinaldo para pagar cuentas, no para irse de vacaciones y eso no es bueno. Creo que lo mejor es ver a la gente luchar para conseguir sus objetivos, pero uno quiere que la lucha sirva para alcanzarlos de verdad.

En lo particular fue un año lleno de desafíos, porque en lo deportivo a mi edad es difícil mantenerse y yo lo pude lograr. Me fui de un club porque quería sentirme bien y logré ese cambio, buscando estar siempre cerca de Navarro. Y en lo personal soy feliz de estar con mi esposa, mis hijas, tener a mis viejos vivos, a mis hermanos, a mis seres queridos… Con Georgina buscamos concretar el proyecto del club, que es un sueño como los que tuvimos desde chicos.

Estamos haciendo un esfuerzo grande para trabajar con instituciones, llevar adelante el merendero, y estamos viviendo situaciones re lindas aspirando a que todo mejore dentro del deporte y el afecto.

Deseo lo mejor para todos. Que cada uno en su área pueda avanzar por sus propios medios. Deseo unión y salud para mi pueblo y que todos podamos achicar diferencias y salir adelante.

CARLOS GARRO (Empleado – Anses)

El 2016 fue un año muy difícil en lo general y en lo particular un muy mal año. Mi deseo para el país para año 2017 es que pueda levantar, por el bien de todos los argentinos. Y por Navarro que pueda seguir creciendo como lo viene haciendo desde ya hace varios años. Felicidades.

SEBASTIÁN ETCHEVERRY (Empresario)

Este año los argentinos nos juntamos y empezamos a cambiar. Fueron doce meses de mucho trabajo en los que se evaluó la situación y esto nos sirvió como punto de partida a nivel nacional, provincial y local, para hacer realidad el cambio que todos los argentinos nos merecemos.

Espero que el próximo año nos encuentre juntos para seguir trabajando en esta tarea de convertir a la Argentina en un mejor país. Y le deseo a cada uno de los vecinos de Navarro un buen 2017.

MARIANELA CÉSAR (Arquitecta)

Este 2016 fue un año intenso en todo sentido, a nivel personal pudimos superar con la flia momentos difíciles, a nivel profesional una gran satisfacción por un objetivo cumplido y un ciclo terminado, con ansias de poder desarrollarme cada vez más como profesional. Todas experiencias que ayudan a seguir creciendo, siempre con el apoyo de los afectos que es lo más importante.

A nivel país creo que fue difícil la transición del nuevo gobierno, pero me alegra saber qué hay compromiso por un mejor país. La mayoría de la gente votó por un cambio y ojalá el gobierno actual actúe en consecuencia, con más aciertos que los del año que se va.

Deseo que el 2017 nos encuentre unidos, como argentinos, como navarreros, como familia. Que la solidaridad siga siendo unos de los pilares de nuestro querido pueblo, que tanto ayuda cuando uno está en las malas.

Deseo que haya salud y trabajo para todos. Y sobre todo mucho amor. Felicidades!

JUAN “VAQUITO” BASTERRECHEA (empleado)

Fue un buen año en lo personal, tengo mi familia que es lo más preciado, mis amigos de siempre… Me gustaría tener un buen laburo…

A nivel país me gustaría que tengamos una mejor economía, menos corrupción, más seguridad y que los políticos cumplan con sus promesas.

A Navarro lo veo muy bien, tranquilo como siempre, se han hecho y también mejorado varias obras, pero lo más importante es que no hay salida laboral…

Estaría buena una escuela de oficio…

Mi deseo personal es seguir con la gente que quiero,un buen laburo, salir campeón con Dorrego y mucha Salud…

DARÍO CORONEL (Manager Talentos Disney)

A nivel general fue un año “raro”, que comenzó con esperanza de que fuéramos a tener grandes cambios a nivel país pero a medida que fueron pasando los meses los grandes cambios no llegaron. Igual confío en que vamos a mejorar porque Argentina tiene todo para superarse.

En lo particular una año trascendental en mi vida. Fui papá de Isa y después de 22 años pude volver a vivir a Navarro a mi propia casa que tanto me costó hacer, cerca de mi familia, amigos y afectos en general. Laboralmente un año excelente y también un año en donde pude viajar mucho y conocer lugares inolvidables con experiencias inolvidables como Las Islas Malvinas con nuestros queridos ex combatientes.

Mi deseo para el país es que los argentinos podamos vivir en paz, pudiendo disfrutar de pequeñas cosas que no se vean opacadas por problemas de inseguridad, corrupción, falta de oportunidades para los que las necesitan, falta de educación y salud.

Lo que pedimos todos cada año que pasa, son deseos obvios y redundantes pero que mejorándolos harían que los argentinos podamos vivir dignamente en un país hermoso del que nunca me iría por más que me surja la mejor oportunidad para dejarlo. Amo mi país.

Mi deseo para Navarro no es tan ambicioso porque yo lo veo un pueblo aún sano, que la locura y la contaminación de las grandes ciudades todavía no nos invadió. Hay que vivir acá y haber vivido afuera para entender que en términos generales estamos bien. Que con poco y con el compromiso de todos podemos estar muy bien. Repito, con el compromiso de todos, como sociedad. Porque somos críticos, pero hacemos poco.

Espero en el 17 poder seguir haciendo pequeñas cosas para la gente de mi querido pueblo desde el lugar que pueda.

Como amo mi país amo Navarro y sus localidades del interior que no las tenemos que olvidar. Soy tan “Navarrícola” como Cuervo.

Y mi deseo personal por encima de todo es poder seguir disfrutando con Sofi el crecimiento diario de mi hija que me tiene súper enamorado, que mis seres queridos tengan salud y puedan ser felices, poder seguir haciendo proyectos que me hagan sentir realizado y que San Lorenzo me siga dando alegrías.

MIGUEL TRABONI (Jefe Bomberos Voluntarios)

A nivel general 2016 fue un año difícil para los argentinos con muchas diferencias en todo sentido… En lo particular, uno también es parte de este país, por lo tanto el 2016 fue con bastantes altibajos, pero sacándolos adelante con la ayuda de la familia, que es el pilar de todo, y los amigos, compañeros, que cuando se necesitan nunca te sacan el hombro, ni las palabras de aliento.

Mis deseos para la Argentina en este año que comienza es el siguiente: Unámonos más en todo y vamos a llevar el país adelante.

Para este hermoso pueblo de Navarro mis deseos para 2017 es que podamos seguir creciendo sin perder lo elemental que es la idiosincrasia de pueblo.

Que este año nuevo 2017 nos permita dilucidar lo mejor para la vida, valorando siempre a los que más nos quieren, porque sin ellos nada sería igual.

MATÍAS NEWBERRY (Empleado)

Fue un año espectacular, el mejor para mí. Estoy trabajando en un buen lugar, fui papá, que es lo mejor que me pudo haber pasado, y sigo instalado en Capital, comenzando la vida en familia, rodeado de gente que quiero, que está bien y eso te ayuda.

Me faltó para completar, lograr algo con Club Dorrego, no se pudo, pero fue un gran año dentro del club, donde se ven buenos cambios y falta poco para que se dé algo muy lindo con el club. Viviré 2017 con más ganas.

A nivel general el año fue complicado, ya que el país atraviesa por cambios que se notaron, pero creo que es normal y todo va a mejorar. Siempre en estos casos sufrimos más los que trabajamos y nos rompemos para conseguir algo, pero tengo esperanzas que cambie y podamos notarlo.

Deseo para Navarro que se generen más puestos de trabajo, porque muchos nos vamos por eso, yo vivo en Capital porque no me queda otra, acá se gana más y hay más trabajo siempre. Por eso quiero que en Navarro haya mayores oportunidades.

Un deseo personal, seguir mejorando en el trabajo, lograr algo importante en el club, tenemos un gran grupo y lo merecemos, y deseo mucha salud para mi hija, mi novia, familia, amigos, para todos los que quiero.

MARÍA PAZ ICETA (Picóloga)

El 2016 fue un año de muchos cambios y desafíos para todos, donde muchas personas tuvieron que enfrentarse a situaciones sociales y económicas difíciles e inciertas.

En lo personal fue un año muy importante. Fue el año donde pude finalizar uno de los proyectos que más esfuerzos y alegrías me produjo. Poder recibirme de Psicóloga y empezar a trabajar en lo que me gusta son dos hechos que pude cumplir este año y por eso se vuelve tan significativo para mí.

Como deseos para este nuevo año que comienza: Tengo el anhelo de que en el 2017 podamos encontrarnos con una Argentina con más oportunidades donde todas las personas puedan crecer y lograr una mejor calidad de vida.

A nivel local deseo que Navarro se desarrolle como un lugar donde haya más oportunidades para la formación y desarrollo de profesionales.

Y en lo personal deseo que este 2017 me siga encontrando junto a todos mis seres queridos y me permita seguir avanzando en el camino que elegí y tanto me gusta.

Y para todas las personas de nuestra comunidad deseo que en el 2017 todos tengamos salud y estemos junto a nuestros seres queridos que son las dos cosas, que en lo personal creo que más importan. ¡Feliz año nuevo!

NADIA BAZA (madre, esposa del futbolista Diego Barrado)

En lo personal sobre este 2016, fue de gran aprendizaje. Adhiero el Balance del año según Monje Benedictino que dice: “Mi percepción a medida que envejezco es que no hay años malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros que son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Por eso, no debiéramos tenerle miedo al sufrimiento ni al tan temido fracaso, porque ambos son sólo instancias de aprendizaje.

Con respecto al país hubo cambios importantes, después de mucho tiempo, y como todo cambio genera un poco de incertidumbre. Siempre esperando que todos podamos estar mejor, que la gente pueda tener un trabajo digno, y que nuestra querida Argentina pueda enderezar el rumbo y ser la que nuestros abuelos nos contaron.

Les deseo de todo corazón un feliz año, y que llegue con mucha salud, amor y paz.

LUCIANO RODRÍGUEZ (Empleado en Nueva Zelanda)

Es difícil hablar de lo que fue el año a nivel general en Argentina estando la mayor parte acá en Nueva Zelanda. Lo bueno es que nunca dejé de entrar un día a ver las noticias de allá. Vi una Argentina muy desprolija, políticamente hablando, que con el correr del tiempo se dieron cuenta que no es lo mismo manejar sus empresas privadas o el mismo gobierno de la ciudad, a tener el control de más de 40 millones de personas.

El cambio era insostenible pero fue muy abrupto para todos. Y acá estoy en un país que es totalmente lo opuesto, casi primer mundo, donde todo funciona prácticamente a la perfección.

En lo particular fue un año increíble, estar fuera de casa es duro pero vale mucho la pena. Acá, nunca dejás de aprender/conocer cosas y culturas distintas ya que trabajás con gente de todo el globo terráqueo.

Qué deseo para el país y Navarro. Que Todo el país viva tranquilo, pero no sólo a nivel seguridad sino también que por ejemplo; vayas a cualquier hospital público y te atiendan como corresponde; que los jóvenes salgan realmente preparados del colegio y/o universidad. Que la gente viva en paz. Y mi deseo personal es poder seguir aprendiendo todo el tiempo que me toque estar acá; que a mi familia nunca le falte salud y trabajo.

MICAELA VILLAVERDE (Secretaria del intendente Santiago Maggiotti)

Desde mi punto de vista el 2016 no fue un gran año para nuestro país, lamentablemente los cambios realizados no han hecho más que retroceder el desarrollo económico, social y laboral argentino. Se perdieron derechos adquiridos por el esfuerzo y compromiso de cada uno de los ciudadanos y el gobierno anterior.

En lo personal mi año sigue la misma línea, agradezco tener un trabajo, la oportunidad de seguir estudiando y la incondicionalidad de mi familia.

Deseo que el próximo año nos encuentre con un gobierno consciente de que en sus manos está el presente y futuro de cada uno de nosotros, que Navarro continúe con ese espíritu solidario y comprometido que lo caracteriza para seguir recorriendo el camino del crecimiento.

Paz, Salud, Trabajo, Educación y Prosperidad para este 2017!

JUAN CARLOS “GATO” GÓMEZ

A nivel nacional no se puede hacer un análisis porque va solo un año de gestión, para eso yo creo que tiene que pasar un par de años más.

En Navarro veo que se han parado algunas obras, pero creo en la capacidad de gestión que tiene Santiago y va a volver a recuperar todo eso.

En lo personal si tengo que hacer un balance te diría que positivo porque tengo a mi familia bien, tenemos trabajo salud y el 15 de este mes se recibió Federico.

Deseo para 2017 que haya mucha paz para todos.

LEONARDO POUYSEGÚ (Corredor Inmobiliario y Martillero Público)

Un año de transición se va…, el desafío será hacer que el próximo nos permita crecer individual y colectivamente, poniendo ideas y proyectos por sobre nombres propios… deseo que todos tengamos salud, felicidad y que los proyectos personales, familiares y comunitarios se logren, y de ese modo todos podamos vivir un poco mejor…

Un gran año nuevo para todos.

MATÍAS “CARANCHO” ZANELLI (Comerciante – Ex boxeador)

Que el 2016 fue positivo para mí, agradecido por estar como estoy hoy recuperándome lucho día a día para estar mejor… todo esto me enseñó una vida distinta… a querer, respetar y respetarse…ver la vida de otra manera. El país dentro de todo está bien y va a estar mejor y Navarro está bien y va a estar mucho mejor… y mi deseo para el 2017 es volver al ring… Muchas gracias… Matías

DARIO “CHIPI” FERZZOLA (Comerciante)

El año a nivel general fue bueno, con trabajo, muy bien en lo familiar y tratando de sobrellevar la salud…

Deseo que el país pueda seguir progresando y que de una vez por todas luchemos todos para el mismo lado sin distinciones políticas. De esa manera, tendremos un país pujante, que nos resolverá muchos problemas como por ejemplo el empleo…uno de los factores con más celeridad a resolver.

Mi deseo para Navarro es que siga creciendo como lo viene haciendo hasta ahora, que haya más fuentes de trabajo y a través de ello mejorar en todas las áreas de nuestro pueblo, como la industria, el comercio, la ganadería…

A nivel personal, deseo estar trabajando en mi querido pueblo, más allá de la gran oportunidad que he tenido de crecer en la empresa Equimac (administración), pero deseo poder trabajar en mi ciudad más allá de mi emprendimiento en sociedad, lo cual me siento muy contento de haber cumplido uno de mis sueños.

Me gusta estar en mi ciudad cerca de mi familia, de mis afectos, y así poder servir a la comunidad a través de lo institucional.

Por eso mi deseo es poder trabajar en mi ciudad y poder verla crecer día a día…

Por último quiero desear un próspero Año Nuevo.Felicidades !!!

GRACIANA BOSSIO (Contadora)

A nivel país me parece que fue un año bueno respecto a que volvimos a tener esperanza en el sentido de poder volver a confiar en las instituciones, fue muy duro a nivel económico. Demasiado para mi gusto- A nivel local no noté demasiados cambios, creo que siguió todo de la misma manera. Y a nivel personal fue un año bueno, con mucho trabajo, con muchas gratificaciones de parte de mis hijos, una de mis hijas abanderada, mejor promedio, dos de ellos mejor desempeño en educación física… Lo que más deseo para todos los navarrenses, y argentinos es un 2017 con salud, mucho amor y que podamos estar en paz. Pero no es una frase hecha… Sinceramente es mi deseo.

GASTÓN PONCE DE LEÓN (Presidente Club Rivadavia)

Este 2016 fue, en lo personal, un año muy gratificante, de mucho trabajo, de nuevos proyectos, de emociones encontradas que marca mi vida con un viaje a Malvinas junto a nuestros héroes, en los que encontré buenos amigos.

Con lo que respecta al Club Rivadavia; un año de mucha actividad, el cual me llena de satisfacción.

Quiero destacar el compromiso de cada uno de los integrantes de la Comisión del Club, así como también el gran apoyo recibido por toda la sociedad.

Considero estos días como una hermosa fecha para cicatrizar heridas y olvidar los rencores, un tiempo de diálogo y de comprensión.

Deseo para el 2017 al menos se achique esta famosa grieta que divide y lastima a la sociedad. En un nuevo año… Quiero que sucedan cosas nuevas y cambios buenos.

Este 31 de diciembre cuando eleve mi copa, brindaré por todos y todas para que se renueven las fuerzas que nos impulsan a seguir remando.

Brindo por los nuevos proyectos, por los buenos deseos y por todas las familias de mi pueblo.

Hago un paréntesis especial para Oriana, motor de mi familia y compañera incondicional, que en el 2017 podamos concretar más sueños juntos.

Feliz año nuevo a todos.

MARIO PATTI (Jefe de Policía)

A nivel general te puedo decir que fue un año difícil, si bien en lo que respecta a nuestra labor en Navarro, fue mucho más tranquila que en el año 2015. Creo que se debe a la creación de la Policía Local que ha permitido una mejor prevención.

Para Navarro deseo que siga creciendo como lo ha hecho en estos últimos años y ojalá lo haga sin que la sociedad pierda los valores y la calidad humana que tiene por que es un tesoro muy importante, que tristemente no se ve en otras ciudades.

En lo personal deseo salud y felicidad para mi familia!!!

JORGE YUSÉ (Productor Porcino)

Fue un año muy duro, pero veo que la gente tiene expectativas para 2017, pensando o deseando que mejoren las cosas. Es bueno que más allá de nuestros deseos individuales podamos pensar en los demás, de manera grupal y en conjuntos, como dice el Papa Francisco.

En cuento a Navarro deseo que siga creciendo, que se siga desarrollando, que haya trabajo para los jóvenes.

Quiero saludar a todos los compañeros del Movimiento Evita y CTEP, por su compromiso con la sociedad. Me duele que haya vecinos que la estén pasando muy mal, ojalá que para ellos todo cambie el próximo año.

Feliz año para todos.

FEDERICO CHOTRO (Deportista – Comerciante)

En general creo que como todo el mundo con cambios y mucho movimiento en lo político, ya sea de cambio de pensamiento y temas legales…Me gustaría que si es cierto que toda esa gente se roba la plata de nuestro país, vaya presa igual que todo ciudadano.

En lo particular bien, por suerte mi trabajo se sigue manteniendo y evolucionando de a poco. Y lo que veo de tanto escándalo con las nuevas tarifas y los supuestos aumentos, creo que hace años viene siendo así y hay gente en este momento que hace más espamento por conveniencias propias.

Deseo a nivel país que este gobierno haga lo mejor para todos y no solo para algunos, ojalá se dé más trabajo y se regale menos (regalando se generan más vagos, cada uno tiene que ganarse lo suyo).

Y nivel Navarro, espero que siga creciendo y que siga siendo el pueblo lindo y tranquilo que es hoy. Que se generen más fuentes de trabajo sería muy importante.

DIEGO MAGUIRE (Ingeniero en Sistemas)

En mi verdad relativa, el 2016 fue difícil para nosotros los argentinos ya que prevalecieron las medidas en favor de las minorías con mayores recursos en detrimento de las mayorías. Particularmente viví muchos desafíos como desde hace años, cuando me decidí a trabajar en y para Navarro. Creo que todos deseamos que el 2017 sea un mejor año para el país y para nuestro pueblo, pero sobre todo espero que los compatriotas podamos parar la pelota, entablar diálogos sin agresión y darnos un espacio para la reflexión acerca de toda la información con la que nos “bombardean” a diario.

WALTER WEIGANDT (Diseñador Gráfico)

Para mí el 2016 fue un año particular, ya que mudé mi negocio a Navarro y empecé a trabajar rodeado de mi gente, con otra energía y con mucha satisfacción. Después de tanto tiempo de vivir en BS AS, fue un cambio muy positivo de aire y modo de vida.

Deseo que el 2017 llegue con paz para toda Argentina, que de una vez por toda podamos superar esta crisis.

Para mi querido Navarro, que siga conservando la paz y la tranquilidad de siempre y que todos a su modo puedan ser felices en esta hermosa ciudad.

Mi deseo personal es seguir compartiendo con mis seres queridos tan lindos momentos como hasta ahora y mi costado futbolero desea de nuevo a Vélez campeón y a Messi llevándonos a Rusia a levantar la copa que arañamos en Brasil.

DARÍO “CABATO” CÉSAR (empleado)

La verdad habría que analizar el año y evaluar varias cosas… si bien se hizo mucho por nuestro pueblo estaría bueno fijarse qué le falta a los barrios, desde veredas, empedrados en las calles, iluminación en algunas calles…, a algunos barrios les hace falta cunetas y no digo en Navarro pero en todo el país trabajar más con los jóvenes sobre la droga y la inseguridad… Creo que es todo, me pasa a mí y a todos los papás, hoy mandar los chicos al cole es muy caro todos los días son gastos y muchos no van a la escuela por sus gastos… gracias por dejarme expresar.

WALTER “POMELO” VIÑALES (Profesor de Ed. Física)

Creo que ha sido un año bastante duro y conflictivo a nivel social a raíz del cambio de políticas económicas y por consecuencia, los brutales ajustes de tarifas, pero no pierdo las esperanzas que todo mejore en un futuro.

A nivel local, creo que Navarro va a seguir creciendo, a raíz de la fenomenal capacidad de gestión de nuestro intendente y en cuanto a lo personal deseo que mi familia, seres queridos y amistades, tengan salud, trabajo y puedan realizar todos sus proyecto personales.

FERNANDO TORRES (Terapista Físico)

Creo que a nivel general fue un año de muchas expectativas, de cambios, un año demasiado duro para todos, de ilusiones, que el tiempo y los políticos fueron haciendo desvanecer. Un año de tener que trabajar más para poder llegar a fin de mes o para poder mantener lo que uno tiene.

En lo personal, comenzó de la mejor manera, con la llegada de mi quinto hijo, y termina de la peor manera y creo hasta el momento, lo más triste y doloroso que me tocó vivir y que es el día de hoy y todavía no lo asumo, que es la muerte de mi padre.

Todavía espero a que llegue a casa, que me llame por teléfono o me mande un mensaje. Fue muy duro tratar de salvarle la vida y ver que se me iba en mis brazos.

Deseo que el próximo año, de una vez por todas el país arranque, que dejemos las discusiones inútiles de lado, las culpas a los que pasaron o los que vendrán, que los que dejaron al país así vayan presos, pero de verdad, y a los que les toca gobernar se dediquen a eso. Que se piense más en educación, salud y seguridad.

Y a nivel personal, deseo poder seguir creciendo como persona, ver crecer a mis hijos, educarlos junto a mi mujer, disfrutar plenamente de mi familia, verlos felices. Verlos ser buena gente.

Los momentos que uno vive con los seres queridos son los que te llevas en esta vida, el resto, lo material no importa. También deseo poder seguir con este hermoso grupo, Grupo Celiacos Navarro, aprendiendo de cada uno y tratar de dar los mejor de mí en función de grupo.

Los mejores deseos para todo Navarro en estas Fiestas.

CAROLINA GIÚDICI (Docente)

En lo personal fue un año excelente… mis hijos me llenaron de satisfacciones y viajé que es lo que más me gusta.

A nivel país, desilusionadísima con el gobierno actual… me parece que no saben dónde están parados y les cuesta encontrar el rumbo. Harta de las marchas y contramarchas… creía que a esta altura Cristina y todos sus secuaces iban a estar presos y se nos siguen riendo en la cara.

Han robado hasta el hartazgo y nada…

Mi deseo para el país es trabajo para todos (no planes sociales) paz, seguridad, justicia, que alguna vez tengamos gobernantes decentes (Carrió – Stolbizer).

Para Navarro que siga creciendo (no en población) en obras en seguridad que vuelva a ser el pueblo de cuando éramos chicos… que si me roban otra vez, la policía no me diga que no puede hacer nada porque son menores…

Y en lo personal… Dios de chica me quitó tanto que ahora me devuelve con creces… no puedo quejarme… sólo un 2017 igual al 2016.

SANTOS ZUBERBUHLER (Productor agropecuario)

Como vi el año a nivel general. Fue un año durísimo en lo económico, la tan esperada reactivación del segundo semestre nunca llegó, esperemos que en el 2017 se comience a reactivar finalmente y que esto traiga mayor demanda de mano de obra, trabajo real y digno para la gente que realmente lo necesita.

En lo político creo que fue un año en el que se volvió a dialogar, negociar y tratar de consensuar en los ámbitos en donde se toman las decisiones que nos afectan a todos los argentinos. Un año en donde se comenzaron a ver cambios positivos en cuanto a insertar a nuestro país nuevamente en el mundo.

Me queda la sensación de que no se trató con la seriedad y la fuerte decisión política necesaria temas como inseguridad, marginación, pobreza, hambre, que tanto nos importa y nos afecta a los argentinos. Esperaba un poco más.

En lo particular. Fue un año muy positivo en lo laboral, mi administración agropecuaria por suerte sigue creciendo y la reactivación del campo, gracias a las medidas tomadas por este gobierno a principios de su mandato, ayudan y dan un panorama muy alentador para todo el campo argentino en general y para mí en particular.

Fue un año muy movido en la Sociedad Rural Argentina, tuvimos mucha actividad con motivo de los festejos por los 150 años de la institución. También tuvimos mucho trabajo en lo que respecta a la relación SRA-Gobierno, este gobierno le abrió las puertas a las instituciones, eso te obliga a trabajar, a elaborar propuestas serias, llevarlas y discutirlas para que se pongan en marcha.

También hace un mes me eligieron vice presidente de ACHA (Asociación de Criadores de Holando Argentino), una responsabilidad más, ligada particularmente al sector lechero, es una satisfacción personal por la confianza recibida por parte de quienes me eligieron.

Por último, lo más importante, en mi familia, tengo una mujer que me acompaña y me apoya para seguir adelante y dos hijas divinas que no paran de darme amor y satisfacciones. ¿Qué más puedo pedir?

Deseos para el país y para Navarro. En un país con la riqueza que tiene el nuestro, un país que produce alimentos para 10 Argentinas, es imperdonable que haya gente que pase hambre, imperdonable que haya chicos padeciendo desnutrición, imperdonable, inadmisible, criminal que haya chicos que mueren por falta de comida.

Deseo con todo mi corazón que este tema se tome como política de estado en forma urgente.

Deseo que la justicia empiece a trabajar con la celeridad que necesitamos y que de una vez por todas empiece a ser un poder completamente independiente del Ejecutivo Nacional.

Como dije antes, que se reactive la economía y esta reactivación genere mucha mano de obra para dar trabajo a tanta gente que lo necesita. Que se combata en forma seria la inseguridad que hoy afecta y perjudica a todos los argentinos de bien.

Por último, deseo que los políticos entiendan que una vez que se terminan las elecciones tienen que dejar de hacer campaña pensando en la próxima elección y se tienen que dedicar a gobernar y a tratar de solucionar los problemas que afectan a todos los Argentinos, tienen que dejar sus egos de lado y trabajar porque para eso fueron electos. Esta respuesta aplica tanto para la pregunta de deseos en general como también para deseos para Navarro en particular.

Para Navarro deseo que no pierda nunca ese Don especial de pueblo tan lindo que tiene, que lo hace distinto, inigualable. Un lugar divino en el mundo.

Que no sigan creciendo los hechos de inseguridad que se empezaron a ver en estos últimos tiempos.

Deseo Personal: Mantener muy fuerte y muy afianzada la union de mi familia chica (mi mujer y mis hijas), y hacer todo lo que este a mi alcance para mejorar y mantener las relaciones en la familia grande (padres, hermanos, sobrinos, etc.).

Por ultimo deseo poder tener para mi y para mis seres queridos salud, trabajo, paz y amor.

FELIZ 2017!!!!!!

JAVIER POUYSEGÚ (Ex Combatiente de Malvinas)

A nivel general. En el mundo creo que, lamentablemente, cada vez se está haciendo más grande la grieta entre los poderosos y los que no lo son.

En nuestro país, socialmente, vivimos un año de transiciones complicadas y lógicas, pero con medidas, que en general, van a ser positivas a largo plazo, aunque en el corto haya que sufrirlas. Deportivamente, tuvimos un año para el recuerdo, con la vuelta de Del Potro y su medalla olímpica más la Copa Davis. JJOO con buenas medallas para Argentina y disfrutando a nivel mundial de los ya consagrados, Messi, Ginóbili y Delpo mismo.

Navarro, diría que terminó en positivo, dentro de los parámetros nacionales, con obras terminadas y otras en proceso, y con buenas perspectivas para el futuro.

En lo particular, este año estuvo marcado por la vuelta a Malvinas junto a los Ex Combatientes, un viaje único e irrepetible. Diría que esto fue tan fuerte, que en cierta forma tapó el resto de lo sucedido. Pasé un año con muchos cambios y altibajos, pero disfrutando a full de lo que más amo en la vida, mi Hija Cata, con quien compartí viajes y momentos inolvidables.

Para el país, deseo que de una vez por todas podamos unirnos socialmente, e insertarnos en el mundo. Pasar a ser un país como en el que pensaron nuestros antepasados, sin hambre y sin pobreza, con seguridad, salud y educación dignas para todos y que volvamos a vivir con esperanzas y en armonía.

Para Navarro, más o menos lo mismo que para el país. Que podamos seguir creciendo como sociedad, pero que nunca perdamos la raíz de pueblo, el alma solidaria y el saludarse entre vecinos, que siempre fue nuestra marca registrada.

Personalmente, deseo estar bien de salud, al igual que mi familia y especialmente Cata, a quien le deseo lo mejor. Un año en el que tenga más sonrisas que disgustos. Y también es mi deseo, para aquellos amigos que hoy están pasando por situaciones difíciles, que el año próximo logren dejarlas atrás. Que el 2017 sea un año de alegrías y satisfacciones.

FABIÁN CÉSAR (Comerciante)

Fue un año muy difícil a nivel país, económicamente para toda la gente y en lo personal afrontando los embates de la economía y la salud, que me tuvo a maltraer, pero la fui peleando gracias a la compañía de tanta gente querida. Tengo que dar las gracias por la noticia que me dio Nela, mi hija, que se recibió de arquitecta, trabajando y haciendo un sacrificio enorme para alcanzar esos objetivos.

Destaco por encima de todo la unión que ha tenido la familia en el momento de mi operación…

A nivel país, tengo siempre la fantasía de que llegue definitivamente la ansiada prosperidad, que de verdad se trabaje por una mejor educación y que no se diga, que se haga justicia.

El gobierno debe priorizar lo que acabo de decir, la educación y la justicia no son lindas palabras, son los pilares para el desarrollo que se perdió con gobiernos incompetentes y políticos que han priorizado durante años su cuestión personal en base a la corrupción.

No me olvido de toda la gente que me tiró buena onda, de Las Marianas, Las Chacras, Capital, todos los lugares donde viví. Eso me dio mucha fuerza y sigo esperanzado en ver un país mejor donde se destaque a la gente con verdaderos valores.

Quiero agradecer al intendente por preocuparse por mi salud. A Omar Etcheverry que siempre estuvo cerca. Ellos, junto a mi familia, amigos, vecinos, me dieron una fuerza increíble para salir de una dura situación de salud.

Con respecto a Navarro puedo decirte que ha crecido e estos últimos años pero hay cosas por corregir y mejorar.

Necesito hacer un agradecimiento especial a Marianela, una joven de Navarro que me ayudó mucho espiritualmente. Agradecer a Club Dorrego por todo el apoyo y la comodidad para trabajar y a Efin por su respeto hacia mí, en la faz deportiva y personal.

Gracias a todos, un feliz 2017 de corazón.

JUAN FRANCISCO CARLINI (Juventud Radical de Navarro)

Sostengo que 2016 fue un año de grandes aprendizajes, tanto a nivel individual como colectivo, y ese aprender no se basa solamente en lo que uno vivencia en la escuela, universidad y trabajo, sino también en la familia, en los amigos de toda la vida, en las personas que nunca dejaron nuestro pueblo; y, tal vez, ese aprendizaje -el segundo- sea el más importante y el que más valoro hoy en día. Quizás el valor de la palabra, esa relación entre el decir y el hacer, entre el ser y parecer, es uno de los más grandes aprendizajes éste año.

A nivel país, hubo avances y retrocesos como cada gestión de Gobierno tiene, pero lo que tenemos que tener más presente y no perder nunca es la capacidad de empatía, y saber que como algunas personas mejoraron su situación económica y social, muchos otros han empeorado, y ahí es donde tienen que estar nuestros esfuerzos como sociedad; y ahora me refiero a la sociedad navarrense, ya que esas personas que la están pasando mal hoy en día (y vale resaltar que no es culpa solamente de la actual gestión) son algunos de nuestros vecinos, amigos, conocidos, parientes, que en éstas Fiestas se le hace difícil tener algo por qué festejar.

El deseo que tengo para nuestro hermoso país es que cada vez haya una mayor igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, y que cada argentino pueda adquirir experiencia en lo que a cada uno le guste o pueda desarrollar una capacidad innata a su ser, sea en lo deportivo, cultural, laboral.

En lo que a Navarro respecta, el deseo es que no pierda nunca su idiosincrasia de un pueblo del Interior de la Provincia de Buenos Aires, donde cada uno de los navarrenses nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad y que valoremos y resaltemos nuestra identidad local, de la cual tenemos mucho por desarrollar y estimular.

El deseo personal es que de a poco, paso a paso, sin saltear etapas, cada uno de esos aprendizajes adquiridos éste año que culmina se vayan materializando con el tiempo tanto a nivel personal como grupal.

Por último y finalizando, el deseo más importante es poder seguir disfrutando de mi familia, en especial de mi abuela Violeta “un personaje de nuestro pueblo”, que con sus 85 años, me enseñó a amar a Navarro y a su gente.-

NORA FASCHINI (Miembro de la Sociedad Rural Argentina, entre otras instituciones locales)

Mi deseo para el país es que supere definitivamente la crisis dejada por 10 años de corrupción y mala gestión. Que aumentaron considerablemente el nivel de personas con necesidades básicas insatisfechas. Se demoran las decisiones, que no se materializaron aún…

El año 2016 comenzó en enero con muchas expectativas de cambio…

Con respecto a Navarro veo con gran alegría que estamos progresando y espero sigamos en ese camino…

Mi deseo personal es estar más tranquila y en paz en un país previsible.

NESTOR BENITEZ (Director Semanario Amanecer)

Estamos a punto de finalizar este 2016 y no quiero dejar pasar por alto algunas cosas. Diciembre, además de ser el momento para fiestas y despedidas, es ideal para realizar balances y análisis de lo acontecido y también para ver qué nos puede deparar el futuro. Pero siempre habrá motivos para celebrar, para estar felices, para compartir en familia, para dar y recibir, y para hacer un alto en el camino, mirar atrás, agradecer y hacer promesas nuevas. Mi deseo para el país para el nuevo año es que pueda realizar el cambio que la gente votó, por el bien de todos y para mi ciudad, Navarro, que pueda seguir avanzando en obras y que se puedan crear fuentes de trabajo.