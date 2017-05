pedido de Publicación: Escribe Pedro Castellari

Navarro 18 de Mayo de 2017

Al Sr Presidente del HDC.

Dr: Facundo Diz

De mi mayor consideración

Me dirijo a usted y a todo el Cuerpo, como concejal del Bloque Cambiemos, a raiz de mi preocupación, por los vecinos y visitantes que llegan y se van de Navarro, se encuentran en dificultades para esperar la subida a los diversos medios de transportes, ya que no tienen donde esperar los micros y solo lo pueden hacer en la vereda de la calle 7 entre 24 y 26

Se aproximan los días de lluvia, los días fríos y quienes tienen que viajar, no pueden estar a ciertas horas en las veredas esperando los micros, no olvidemos que a veces hay madres con hijos esperando su viaje y ni siquiera en horas tempranas pueden concurrir a un baño o simplemente tomar algo caliente ahora que se aproxima el invierno.

Este pedido es una inquietud, que me preocupa, porque quienes no tienen vehículo propio para viajar, merecen respeto y debemos ocuparnos de ver la forma de solucionar el problema sea de forma temporal o definitiva.

La solución para resolver el problema está, falta ahora la decisión política de hacerlo.

Es por eso que solicito al HCD que elevemos nota al Ejecutivo o a quien corresponda, para que podamos darle una URGENTE SOLUCIÓN a este problema y no dejar que el tiempo transcurra y sigamos sin soluciones para los vecinos y visitantes de nuestra ciudad.

BRINDEMOS A QUIENES VIAJAN LA DIGNIDAD QUE SE MERECEN.

Pedro A Castellari

Bloque Cambiemos