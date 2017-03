Pedido de Publicación de la Juventud Radical de Navarro

HAY UN NUEVO RADICALISMO NOSOTROS YA NOS HEMOS DEFINIDO

Como militantes de la Unión Cívica Radical que desde sus orígenes defendió las instituciones democráticas y el sistema republicano, que fue capaz en más de cien años de percibir la realidad social y estuvo al lado de los que más lo necesitaban, que luchó por mas derechos y libertades, y pasó por momentos realmente difíciles –como el actual- pero se levantó con más fuerza y convicción, como en el 83 con el Dr Raúl Alfonsín liderando la vuelta a la Democracia en la Argentina y avanzando en la búsqueda irrenunciable de igualdad. Una vez más nuestro partido asumía el rol protagónico para el cual fue creado, y el desafío de gobernar nuestro país para seguir luchando junto a todos los ciudadanos – a quienes lo habían elegido y a quienes no- en conquistas sociales que iban a consolidarse con el transcurso del tiempo.

Ahora hay un nuevo RAdicalismo: que no se contenta con ser conducido, que viene a ser parte de la conducción partidaria; venimos a construir un futuro distinto, el que soñó y por el que dedico su vida Alfonsín y muchos otros correligionarios/as, que está muy lejos de las políticas llevadas a cabo por el gobierno del presidente Macri “dijeron que venían a defender la república, sin embargo, nombraron por decreto dos magistrados a la CSJN desconociendo deliberadamente al Congreso Nacional y la división de poderes” “pobreza cero fue slogan de campaña, aún así, la pobreza subió del 29% al 32, 9 % lo que significa un aumento de 1,5 millones de nuevos pobres” “quitaron retenciones a las mineras y aumentaron indiscriminadamente las tarifas de electricidad, gas etc dejando en evidencia que no hay sensibilidad social, y hace falta política en cambiemos”.

Al cumplirse hoy 8 años de la partida del Dr Raúl R. Alfonsín creemos que el más sentido homenaje es preservar nuestra identidad y reivindicar históricas luchas, por eso en Navarro sostenemos enérgicamente que se debe conformar nuevamente el bloque UCR en el Concejo Deliberante; nosotros no tenemos dudas, ya nos hemos definido!!! La Unión Cívica Radical de Navarro tiene que ir sola en estas elecciones.

JUVENTUD RADICAL DE NAVARRO