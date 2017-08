Pedido de Publicación:

Echaron tierra en la esquina; no sirvió de nada. Estaría bueno que abran las zanjas como estuvieron abiertas siempre. Es una pena que por dos o tres vecinos que no permitieron que las abrieran, siga pasando esto cuanto toda la vida hubo zanjas de ese lado. Pero claro, qué les va a importar a ellos si pueden salir porque tienen autos y porque en la parte de ellos no hay agua.

El intendente tendría que tener más pantalones ya que es la autoridad más alta del pueblo y es el que tiene que decidir, y si estos vecinos no quieren abrirlas, multarlos fuertemente.

Los pobres también tenemos derecho a vivir dignamente a poder salir por más que llueva a la calle, tenemos que estar continuamente pensando que el agua nos va a entrar a la casa y no es justo que por dos o tres vecinos tengamos que pasar por esto, porque nadie nos va a venir a dar nada el día de mañana cuando el agua entre adentro mucho menos esas personas.

Espero respuesta educadamente de algún político.

MERCEDES MIRANDA DE GÓMEZ.-