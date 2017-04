Pedido de Publicación

Navarro, 27/04/17

Por medio del presente comunicado doy a conocer a toda la comunidad futbolera que ha acompañado mi labor y compromiso a lo largo de más de 12 años con la A.F.N. que he presentado mi renuncia indeclinable a los miembros que hoy siguen en la institución. Esta decisión no ha sido fácil para mí, ya que los que me conocen saben del amor que he profesado por este deporte y el tiempo que le he dedicado al crecimiento de la A.F.N; pero evidentemente mis esfuerzos por el mejoramiento integral de los clubes en el marco de la Asociación Navarrense de Fútbol se ve defraudado por intereses mezquinos que se anteponen por encima del bien institucional.

Mi compromiso con la Asociación siempre fue basado en la integración y en la superación de objetivos años tras años, fue un compromiso netamente pensado en brindar a nuestra juventud una herramienta deportiva para pelear con otros males; debo decir que he dejado lo mejor de mí para este sueño, que hoy se ve politizado y manchado con otros intereses. He dejado una estructura funcionando y un proyecto de un Campo Deportivo en el Honorable Concejo Deliberante, Expediente n° 3535 a la espera de la aprobación del mismo, más horas y horas de trabajo para refundar y mantener el fútbol local que tanta historia tiene en nuestro pueblo. He trabajado en la integración y refundación de instituciones deportivas del interior, también me llevo en mi ser principios de amistad con los cuales soñamos cómo crecer con la A.F.N. junto a Bubi Cingolani, José Landa, Beto Fernández, José Morales y demás presidentes que me tocó acompañar.

Hoy deseo fervientemente que la A.F.N. crezca mucho más, augurando el mayor de los éxitos a sus instituciones y sirva para seguir brindando un apoyo social y deportivo a los vecinos de Navarro. Porque donde hay un club funcionando, hay esperanza de un joven sano.

Gracias por tanto y perdón por tan poco.

Guillermo Asconape

DNI 21.989.945

