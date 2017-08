PASO 2017: Llega el “Día”

El domingo 13 de Agosto de 2017 se celebrarán elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias en la República.

Quizás estas sean las últimas PASO, de acuerdo a lo que se ha escuchado por parte de muchos políticos. Esto es debido a que la finalidad de dirimir en internas los candidatos de los distintos partidos se ha desvirtuado, dado que en su mayoría los candidatos para no disputar internas, terminan armando un nuevo partido o frente y no hay confrontación, generando un gasto importante que en definitiva no decide nada.

Más allá de esto, el domingo sí habrá interna en Cambiemos, mientras que los demás partidos o frentes aprovecharán la ocasión para ver como quedan parados con vistas a la general del 22 de octubre, donde sí se definirán quienes sean los nuevos integrantes de las distintas legislaturas y concejos deliberantes y consejos escolares. Están habilitados 14733 ciudadanos, quienes sufragarán en 46 mesas de todo el partido de Navarro.

A continuación un detalle de los candidatos de los distintos partidos y frentes.

Castellari y Etcheverry definen la interna de Cambiemos en las PASO

Esta nueva elección, previa a los comicios generales de octubre, tiene como atractivo principal la disputa interna entre los candidatos de la alianza Cambiemos, compuesta por la UCR que enfrentará al Pro y a la Coalición Cívica en el orden local.

Cacho Castellari y Omar Etcheverry serán los encargados de dirimir quien será el representante en Navarro del partido gobernante en la provincia y la nación que enfrentará a las demás fuerzas políticas. En el orden local será la única interna.

Por el lado del radicalismo, Cacho estará acompañado en los primeros lugares por Alicia Odriozola y Mateo Natalini en el Concejo Deliberante y Lizzi Kiernan encabezará la lista de Consejeros Escolares.

Por el lado del Pro-Coalición Cívica, integrarán la lista para el Concejo Valeria Dotta y Miguel Agnus, mientras que para el Consejo Escolar la primera candidata será Daniela Ratti.

Vale mencionar que Cambiemos en el ámbito nacional y provincial lleva los mismos candidatos. Esteban Bullrich para Senador y Graciela Ocaña para Diputada Nacional.

Hay que destacar la presencia de Emiliano Reparaz que integra la lista de candidatos a Senadores Provinciales.

Las otras fuerzas políticas que participan en estas PASO no tienen disputas internas, por lo que si cumplen con el porcentaje establecido (1,5 % de los votos válidos emitidos para poder estar habilitados) estarán presentes en octubre.

En lo que hace al oficialismo local, Unidad Ciudadana (ex Frente para la Victoria) que lleva como candidata a Senadora Nacional a Cristina Fernández de Kirchner y a Fernanda Vallejos para Diputada Nacional tendrá a Paola Maggiotti como principal candidata, conformando una lista en la que se puede ver a un histórico, como Alberto Traboni secundándola y a Karina Palacios y también a mucha gente joven en los demás cargos. El primer candidato para el Consejo escolar será Carlos Tomatis.

Siguiendo con el ala que viene del justicialismo, el frente Cumplir, que encabeza Florencio Randazzo como Senador y Eduardo “Bali” Bucca como Diputado a nivel nacional, tendrá en Daniel Yusé a quien encabece la lista, acompañado por Viviana Tabaso y Juan Pablo Salcedo. Para el Consejo Escolar la candidata será Graciela Álvarez.

Por su parte 1Pais, el frente encabezado por Sergio Massa como Senador y Felipe Solá como Diputado, tendrá en nuestras tierras como representante a Hernán Ferrari a quien acompañarán en los primeros lugares para el Concejo Lorena Lochwiz y Julio Rojas, y quien buscará un lugar en el Consejo Escolar será Belén González.

¿CÓMO SERÁ LA ELECCIÓN?

Si bien tienen el nombre de internas, estas elecciones son prácticamente iguales a las generales en lo que respecta a su organización y su obligatoriedad.

Los ciudadanos de Navarro deberán concurrir con su DNI a la mesa en la que se encuentren empadronados y elegir el candidato que quieren los represente en octubre, más allá que este no compita dentro de su agrupación con otro postulante. Concretamente, el votante puede elegir entre los candidatos de Cambiemos, que sí disputan su interna, o las otras alternativas políticas.

Por el lado de los que no tienen rivales internos en sus partidos, tienen la obligación de superar el 1,5 % de los votos válidos emitidos para poder estar habilitados en octubre.

UBICACIÓN DE MESAS Y CANTIDAD DE ELECTORES

El total de electores habilitados será de 14733.

Las mesas estarán integradas por hombres y mujeres.

Por primera vez desde 1983 no habrá mesas en el municipio.

De esta manera 11644 electores estarán habilitados para votar en las 34 mesas ubicadas en el centro de la ciudad ( CEC N° 801, Escuela N° 1, Escuela Técnica, Colegio San José y Colegio San Loernzo).

En lo que respecta a las mesas de la cabecera pero ubicadas fuera de los cuatro boulevares, serán 816 personas en las 3 mesas de la Escuela N° 21 y N° 7.

Las demás mesas estarán repartidas de la siguiente manera:

Los Nogales, escuela N° 10 una mesa con 167 electores.

Las Marianas, escuela N° 18 dos mesas con 688 electores.

La Blanqueada, escuela N° 3 una mesa con 170 electores

Ingeniero Williams, escuela N° 12 una mesa con 107 electores

J.J. Almeyra, escuela N° 32 una mesa con 214 electores

Sol de Mayo, escuela N° 23 una mesa con 95 electores

Villa Moll, escuela N° 19 dos mesas con 468 electores

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

Las elecciones del próximo domingo, ¿son obligatorias?

Sí.

¿Quiénes son considerados electores?

Son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) años de edad que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en la norma vigente y se encuentren incluidos en el registro electoral.

Si tengo 15 años y cumplo 16 el 22 de octubre, ¿puedo votar en las PASO?

Sí, porque quienes cumplan los 16 hasta el 22 de octubre de 2017 serán incluidos en el padrón y estarán habilitados para votar en las primarias. Tener en cuenta que para poder ejercer este derecho los jóvenes deben haber realizado la actualización del documento de DNI antes del 25 de abril de 2017.

¿Quiénes están exentos de la obligación de votar?

Quedan exentos de esa obligación:- Los mayores de setenta años;- Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas. Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos kilómetros del lugar donde deban votar. Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Los documentos para poder presentarte ante las urnas son: la libreta de enrolamiento/libreta cívica; el DNI libreta verde; el DNI libreta celeste; la tarjeta del DNI libreta celeste y el nuevo DNI tarjeta. Cualquiera que sea la opción que elijas tiene que corresponder al último ejemplar que figura en el padrón electoral. Se permite asistir con una versión posterior al documento que figura registrado.

Es decir, que podés votar si te presentás con un DNI triplicado si en el padrón figura que se te otorgó un duplicado o con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que no hayas gestionado el DNI. Sin embargo, no podrás hacerlo si vas a votar con un DNI libreta verde después de haber gestionado el nuevo DNI tarjeta.

Para las elecciones primarias y nacionales, no es obligatorio el cambio del DNI, debés utilizar el que tengas actualmente, siempre y cuando se encuentre en buen estado.

¿Puedo votar con un comprobante de DNI en trámite?

No. Los electores podrán votar únicamente presentando su DNI, LE o LC. No es considerado probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite.

¿Si no aparezco en el padrón puedo ser incluido manualmente el día de la elección?

No. Podrán votar únicamente aquellos electores que figuren en el padrón electoral. Solamente los presidentes, sus suplentes y los fiscales a quienes corresponda votar en una mesa distinta de aquella en que ejercen sus funciones, podrán hacerlo en la que tienen a su cargo. Ninguna autoridad, ni aun el juez electoral, puede ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral.

¿Quiénes no pueden votar?

Los que no estén en el padrón (explicado anteriormente)

Votantes cuyos nombres aparezcan tachados con una línea roja en el padrón.

Votantes que no presenten documentos que figuren en el padrón

Quienes se presenten a votar con un documento anterior al que figura en el padrón.

¿Quiénes son las autoridades en una elección?

El presidente de mesa es la máxima autoridad de la mesa electoral que encabeza. Es quien asiste en la apertura y cierre del acto electoral, velando por el normal desarrollo del comicio. Para cumplir con dichas funciones, las fuerzas de seguridad se encuentran a su disposición. El presidente de mesa tiene a su vez la misión de verificar la identidad y los poderes de los fiscales de los partidos políticos que asistan al acto electoral.

Para Navarro noticias – Mariano Iceta.-