Hoy comienza el papy en el Club Dorrego

A partir de las 21 horas comienza el torneo de papy infantil.

En el primer encuentro se enfrentarán Club Facundo Diz vs. Los Amigos (Cat. 2006/7)

En el segundo partido Atlético vs. El Porvenir (Cat. 2004/5)

Cerrando la primera noche, Club Facundo Diz vs. El Porvenir (Cat. 2002/3)

Venío a disfrutar del fútbol y no te pierdas los choripanes, las hambuguesas y las papas fritas