Papy Club Dorrego: lo que pasó y lo que viene

Se jugó una nueva fecha del papy en el Club Dorrego. En el primer partido de la categoría 2008/09 Moñi (Lobos) venció a Veterinaria El Gaucho (Navarro) por 13 a 0.

En el segundo encuentro de categoría 2006/07 El Criadero venció a Moñi (Lobos) por 2 a 1.

Cerrando la noche infantil en categoría 2004/05 El Porvenir ganó por 3 a 2 a Moñi (Lobos).

Mañana viernes se disputará una nueva fecha con los siguientes encuentros:

Categoría 2006/7: Los Amigos vs. Honor y Patria

Categoría 2002/3: Open del Sud vs. Rivadavia

Categoría 2002/3: La Lechuza vs. Los Amigos