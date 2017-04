Navarro presente en las Olimpíadas de la Cuenca del Salado

En Lobos se juega la edición número 15 y contamos con muchos deportistas en todas las disciplinas. Jorge Diz, director de Deportes de nuestro pueblo, es el jefe de la nutrida delegación.

Hoy fue el acto inaugural y aquí ofrecemos algunas imágenes. Ya iremos dando más detalles.

HOCKEY FEMENINO

Luján 0 vs Navarro 5

Chivilcoy vs Mercedes. *Pasó Mercedes porque no se presentó Chivilcoy.

FÚTBOL FEMENINO

Brandsen 3 vs Suipacha 0

Las Flores 1 vs San Vicente 2

Roque Pérez 1 vs Cañuelas 0

Lobos 2 vs Las Heras 1.

Marcos Paz 1 vs Monte 2

VOLEY FEMENINO

Brandsen 0 vs Alvear 3

Monte vs Suipacha. Ganó Monte.

SA Giles 1 vs Chivilcoy 3

BEACH VOLEY FEMENINO

Cañuelas 2 vs Las Heras 0

Saladillo 1 vs Mercedes 2

Brandsen vs Roque Pérez. *No se presentó Brandsen.

BOCHAS FEMENINO

Lobos 15 vs Cañuelas 2.

Saladillo 4 vs Chivilcoy 15

San Vicente vs Las Flores. *Pasó Las Flores porque San Vicente no se presentó.

PADDLE FEMENINO

Lobos 0 vs Roque Pérez 2

Chivilcoy vs Las Heras. *No se presentaron.

Mercedes 2 vs Saladillo 0

Alvear 0 vs Cañuelas 2

Navarro 2 vs Brandsen 0

Suipacha vs 25 de Mayo. *Pasó Suipacha porque no se presentó 25 de Mayo.

San Vicente 2 vs Marcos Paz 0

BASQUET FEMENINO

Lobos 4 vs San Vicente 95.

Chivilcoy vs Cañuelas. *Ganó Chivilcoy.

San Vicente 93 vs Chivilcoy 30.

Campeón: San Vicente

HOCKEY MASCULINO

Navarro vs Cañuelas. *Pasó Navarro porque no se presentó Cañuelas.

SA Giles 2 vs Roque Pérez 4

25 de Mayo vs Saladillo. *Pasó 25 de Mayo porque no se presentó Saladillo.

Suipacha 1 vs Marcos Paz 0

San Miguel M 1 vs 25 de Mayo 3

Lobos 6 vs Suipacha 0.

FÚTBOL MASCULINO

Las Heras 0 vs Chivilcoy 4.

Las Flores vs Roque Pérez. *Pasó Chivilcoy porque el encuentro se suspendió por una agresión de Iván Núñez (RP) al árbitro Ignacio Costa.

Marcos Paz 0 vs Lobos 3

Navarro 2 vs Cañuelas 3

Monte vs Luján

BOCHAS MASCULINO

Las Flores 15 vs 25 de Mayo 4.

Chascomús vs San Vicente. *No se presentó Chascomús, pasó San Vicente.

Brandsen vs Saladillo. *No se presentó Brandsen, pasó Saladillo.

Las Heras 15 vs Chivilcoy 13.

SA Giles 15 vs Suipacha 4.

BASQUET MASCULINO

Saladillo 93 vs Roque Pérez 27

PADDLE MASCULINO

25 de Mayo 2 vs Chivilcoy 1.

SA Giles 0 vs Alvear 2.

Chascomús vs Mercedes. *Pasó Mercedes porque no se presentó Chascomús.

Luján 2 vs Cañuelas 0.

Roque Pérez 0 vs Las Heras 2

Navarro 0 vs Marcos Paz 2

Suipacha 0 vs Lobos 2

VOLEY MASCULINO

Las Flores 3 vs SA Giles 0

Suipacha 2 vs Mercedes 3

Marcos Paz 3 vs Brandsen 0

Alvear 0 vs Cañuelas 3

BEACH VOLEY

15.00: Luján vs Roque Pérez

16.00: Mercedes vs Cañuelas

Chascomús vs Lobos. *Pasó Lobos porque Chascomús no se presenta.

TEJO MASCULINO

Saladillo 15 vs Cañuelas 2.

Roque Pérez 15 vs Chivilcoy 5.

Las Flores 15 vs Monte 2.

Marcos Paz vs Lobos. *Pasó Lobos porque no se presentó Marcos Paz.

Luján 15 vs Brandsen 4.

Suipacha 15 vs 25 de Mayo 11

Alvear 15 vs Mercedes 4

San Vicente 13 vs Navarro 15

Saladillo 11 vs Roque Pérez 15

La abanderada es Luisiana Camio Polenta.