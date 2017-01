Navarro en problemas: Medio Ambiente dice no tener ayuda de Provincia por el tema “mosquitos”

Miguel García, director de Medio Ambiente, dice estar cansado de reclamar de no recibir las unidades del gobierno provincial para luchar contra los insectos que están afectando a la población. Ha recibido cientos de pedidos de fumigación pero con lo que hay acá no alcanza.

Envía un duro comunicado donde manifiesta desatención del organismo provincial.

DICE ASÍ

La Municipalidad de Navarro comunica por medio de la Dirección de Medio Ambiente, que ante la proliferación de mosquito en la región, informa que se están haciendo TODAS las GESTIONES POSIBLES, para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires envíe una unidad de equipo pesado para aplicar contra el mosquito.

Cabe informar, que desde el cambio de la gestión desde la dependencia provincial correspondiente, solamente en una oportunidad pudimos recibir la unidad de Saneamiento Ambiental perteneciente al Ministerio de Salud y la misma fue por una derivación de otro Municipio y no porque fuera enviado a Navarro, por lo que, desde hace 10 días el responsable de Control de Vectores de la Dirección de Medio Ambiente, intenta en forma infructuosa una respuesta adecuada del Ministerio. Luego de una docena de intentos, la respuesta fue que “están tapados de trabajo y solo hay 8 equipo para todos los Municipios de la Pcia de Bs As”, por lo tanto, luego de un mail enviado a Saneamiento de La Pcia de Bs As y llamados telefónicos, conseguimos una tibia respuesta de que estamos en lista, pero no sabemos cuándo vendrían.

DATO: La Ciudad de Navarro, durante los últimos 4 años, antes del cambio de gestión, recibíamos a Saneamientos de la Pcia de Bs As una vez al mes en durante la épocas de mosquitos, hoy el teléfono de contacto que teníamos no responde, donde también se realizaban desratizaciones en forma integral en varios predios de la cabecera del partido y en el interior de Navarro.

La Dirección de Medio Ambiente, tiene dos equipos livianos de poco poder y alcance, sólo para espacios chicos, plazas, paseos, etc, que A PARTIR DE LA FECHA estaremos aplicando, pero la situación será parcial, debido a que el trabajo estará incompleto porque faltará la aplicación con los equipos pesados.

Por lo tanto, y antes la situación que estamos atravesando, debido a un fenómeno natural salido de proporciones, solicitamos a todos los vecinos que:

.- Mantengan el pasto corto de sus viviendas y frentes

.- no dejen reservorios de agua para no potenciar la proliferación de la especie

.- Use ropas claras

.- Aplíquese repelente

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE NAVARRO