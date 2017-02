Nación, Provincia y Municipio, trabajan en el Programa “Asistir”

Está enfocado en ayudar a los niños para que no estén tanto tiempo en la calle sin actividades.

Santiago Maggiotti recibió a Max Gulmanelli, secretario de Gestión Educativa e Ignacio Devitt, titular de la Unidad de Fortalecimiento Educativo Territorial, ambos dependientes del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Junto a ellos se encontraba Daniela Lisanti, coordinadora nacional de la Tarea Docente.

Participaron de este encuentro el secretario de Cultura, Educación y Turismo de Navarro, Raúl Lambert, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriela Valverde, la inspectora a cargo de la Jefatura Distrital de Educación, Marcela Sosa y el representante de Cambiemos Navarro, Sebastián Etcheverry.

Programa Asistiré

El Programa Nacional Asistré trabaja en dar respuesta al problema de la exclusión

educativa de niñas, niños y jóvenes de entre 12 y 20 años que se encuentren en riesgo de

abandono escolar o no estén escolarizados.

La meta es lograr la escolarización total en el nivel secundario en un plazo de 10 años.

Facilitando la reinserción, inclusión, permanencia y egreso en la escuela a través de la

construcción de trayectorias educativas individualizadas.

Articulando con las jurisdicciones, municipios, organizaciones y escuelas en el desarrollo

de propuestas pedagógicas institucionales, a través de instancias de asistencia técnica.

La iniciativa se dirige a la población entre 12 y 20 años, que se encuentre en situación de

desventaja educativa y vulnerabilidad social, dificultando el pleno ejercicio de su derecho

a la educación. Se focaliza en aquellos niños, niñas y jóvenes que no hayan finalizado su

educación obligatoria, y que se encuentran fuera del sistema educativo o en riesgo de

abandono escolar.

Se tomarán distintas estrategias de intervención de acuerdo con las características

etarias, identificándose dos grupos con trayectorias educativas escolares e individuales

distintivas: de 12 a 16 y de 16 a 20 años. Para estos grupos se delinearán estrategias de

“detección” y reingreso tomando en cuenta las particularidades de sus trayectorias

educativas escolares e individuales, diseñando acompañamientos contextualizados con

nuevos formatos escolares.

Se construirán estrategias de reingreso a la escuela secundaria a partir de los intereses de los

jóvenes.

Se consolidará una red de referentes municipales Asistiré a partir de las Mesas Intersectoriales ya

constituidas (propuesta de búsqueda e invitación de los jóvenes que no concluyeron sus estudios).

Santiago los acompañó a diferentes puntos de encuentro de la cultura y educación, sitios de contención y les señaló obras que necesitan ser culminadas para emprender y desarrollar lo programado en este tipo tareas con visión de futuro.