Movimiento Evita en la marcha de protesta a la gestión de Macri

Integrantes del Movimiento Evita Navarro participaron nuevamente de una marcha, y lo expresan a través del siguiente informe de prensa:

El Movimiento Evita y la CTEP de Navarro acompañaron la masiva marcha que salió a la calle a ponerle un freno al ajuste del gobierno y apoyar la consigna de poner fecha a un paro nacional

Una multitud salió a las calles a respaldar el acto organizado en el Ministerio de Producción de la Nación por la CGT y la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La más masiva movilización de los últimos años con la presencia de aproximadamente 500.000 personas entre trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y autoconvocados se volcaron a las calles de Buenos Aires para protestar frente a las medidas que esta tomando este gobierno y que está conduciendo a la sociedad al precipicio y además exigirle a la central obrera de todos los argentinos fecha para un paro general. Simultáneamente a lo que pasaba en el microcentro porteño se repetía el mismo escenario en todo el país.

Aproximadamente 100 personas viajaron de nuestra ciudad a respaldar la jornada y además de ser militantes, cooperativistas que están adheridos en el sindicato de la CTEP, también lo hicieron muchos vecinos que en forma independiente y preocupados por la situación actual que les toca vivir donde ya se ven casos donde se pierden fuentes de trabajo, negocios y pymes que cierran y otros que cuestan mantenerlos, el aumento de los servicios de agua, luz y gas que dificulta pagarlos, el recorte a la salud y educación y lo dificultoso que se le hace a muchas familias de nuestra ciudad poder poner arriba de la mesa un plato de comida digno.

Daniel Yusé, Concejal y referente del Movimiento Evita de Navarro, subrayó: “Nosotros cómo Movimiento Evita y CTEP venimos trabajando por la unidad de los trabajadores y de los sectores más humildes que son los más vulnerables ante las políticas de este gobierno. Entendemos que esa unidad se logra en las calles, cómo nació el peronismo y ayer fue una demostración acabada con la masiva concurrencia de las organizaciones sociales, sindicales, trabajadores y desocupados que estuvieron presentes. Por su parte, la dirigencia de la CGT tiene la responsabilidad histórica de ponerse al frente de ese reclamo y garantizar la unidad del movimiento de todos los trabajadores desde sus bases para terminar con el ajuste, la flexibilización, los despidos y el incumplimiento de la ley de emergencia social. No haber dado fecha para un paro general fue un error político y una advertencia que también tiene historia acumulada y cómo lo decía nuestro General, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Agregó además: “Por otro lado desde el ámbito local me siento decepcionado porque parte del peronismo no se movilizó y solamente nuestra organización, más la Agrupación Lealtad, Frente Grande y PI, pero la mayoría no lo hicieron y sobre todo el PJ, entendiendo que hay dirigentes que no están a la altura de las circunstancias porque sabemos que hoy hay vecinos que la están pasando mal en el día a día y esta movilización era muy importante y significativa y por eso había que estar presentes”.

“Veremos si el gobierno toma nota de las masivas movilizaciones de esta semana y rectifica el rumbo de este modelo económico que claramente solo genera desempleo y hambre. Asimismo, debemos condenar la violencia ocurrida al finalizar el acto. Estos hechos alientan la desunión, que favorece a Macri y a todos los que quieren a las centrales de trabajadores divididas a fin de invalidar la lucha conjunta del pueblo trabajador”, expresó el Diputado Provincial, Fernando “Chino” Navarro.

“Esta movilización es al Ministerio de Producción para que Macri tome nota de los estragos que le está haciendo a la industria argentina y por lo tanto al trabajo de nuestro pueblo. La presencia de los movimientos sociales hoy, al igual que la CGT cuando peleamos por la emergencia social, da cuenta del nacimiento de un nuevo movimiento de trabajadores”, remarcó el Diputado Nacional Leonardo Grosso

Emilio Pérsico, Secretario General del Movimiento Evita, manifestó que “un país sin industria nacional y sin trabajo es inviable; este modelo económico no da para más. La emergencia, además de social, es económica. Tenemos que construir un modelo alternativo que no descarte a los trabajadores. Hoy el pueblo demostró que es en la calle defendiendo sus derechos donde está la verdadera oposición al gobierno”.