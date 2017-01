Maximiliano Contrera: el petisero de Navarro que hizo jugar al fútbol a tailandeses con las manos atadas

No es una broma. Maximiliano Contreras nació en Navsrro. Estudió en la Escuela Secundaria de Las Marianas. Es un joven petisero que se hizp desde abajo hasta que con mucho sacrificio y humildad llegó a trabajar en el Polo de Tailandia. Charlando con él sobre su experiencia nos contó que está viviendo experiencias maravillosas. Que en sus ratos libres enseña a jugar al fútbol a hombres y mujeres y a los varones los hace jugar con las manos atadas. Dijo: “Encontré un manager argentino y me dio la oportunidad de viajar para Thailand… Mi primer viaje fue el 7 de febrero 2015… Hablando inglés hice amistades en el Vr Sport Club Polo con personas locales y hoy en día me conocen todos”.

Es uno de los tantos jóvenes de nuestro pueblo que están viviendo experiencias en diferentes países del mundo y queríamos mostrarle un poquito de lo que hace en imágenes…