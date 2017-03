Los Ex Combatientes de Malvinas recibieron una especial visita

Alfredo Aguilar es reconocido en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas, luego de una cena especialmente realizada para él. “Coqui” es chofer de la Atlántida y trasladó casualmente a los Héroes recién llegados de las Islas en febrero de 2016.

La emoción que se desató en ese micro hizo que Alfredo no pudiera contener sus lágrimas y los ex soldados de la Patria recordaran su gesto para siempre.

Hoy este trabajador de a Luján pasa a ser parte de la Familia de los Ex Combatientes de Navarro.

El hecho se produjo ayer, en el local de calle 103, contando con la presencia de la mayoría de los que realizaron el inolvidable viaje a Malvinas.

