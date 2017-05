Liga Lobense: El sábado se juega el clásico Infanto Juvenil

Informa la Liga Lobense de Fútbol que debido a la falta de servicio policial para Lobos a raíz de los festejos del 215º aniversario de la ciudad, y la presencia de los clubes en el acto popular previsto para el domingo, la Liga suspendió los encuentros de la octava fecha.

Se resolvió, en cambio, completar encuentros pendientes de segunda y reserva para poner al día el torneo, y el sábado 3 jugar la sexta fecha de menores que había sido postergada en su momento por el mal tiempo.

MIÉRCOLES 31/05

Provincial vs EFIC – Reserva a las 19.30, Primera a las 21.30.

SÁBADO 03/06 (se juega la fecha 6 completa de torneo de Menores)

11.00: Provincial vs Uribelarrea – 6°, 8°, 4°, 5°, 2° y Reserva.

11.00: Defensores vs San Miguel M – 6°, 7°, 8°, 4° y 5°.

11.00: Madreselva vs Atlético RP – 6°, 7°, 8°, 4° y 5°.

11.00: Independiente M vs Salgado – 6°, 7°, 8°, 4° y 5°

11.00: Dorrego vs EFIN – 6°, 7°, 8°, 4° y 5°

11.00: EFIC vs Rivadavia – 6°, 7°, 8°, 4° y 5°. *Se juega en Uribelarrea.

12.00: Los Naranjos vs San Miguel LH – 7°, 8°, 4° y 5°. *Se juega en Rivadavia.

12.00: Sarmiento RP vs Alumni RP – 6°, 7°, 8° y 5°. *Se juega en Atlético RP.

12.00: Club Las Heras vs Deportivo Coreano – 6°, 5° y 4°

SÁBADO 03/06

17.00: San Miguel M vs EFIL – Reserva

Provincial vs Uribelarrea – 2° y Reserva. *Se juega cuando finaliza la jornada de inferiores.

DOMINGO 04/06

13.30: EFIC vs Rivadavia – Reserva y 1°. *Se juega en Uribelarrea.

11.00: Independiente Lobos vs Athletic – 2° y Reserva. *Se juega en Deportivo Coreano.

15.00: Los Naranjos vs Deportivo Coreano – Reserva. *Se juega en Deportivo Coreano.

13.30: Sarmiento RP vs Alumni RP – 2° y Reserva. *Se juega en Atlético RP.

13.30: Independiente Monte vs Salgado – 2° y Reserva.

