Liga Lobense: No arranca el fútbol este fin de semana

EFIN y Dorrego, que arrancan sus encuentros como visitantes, deberán esperar una semana más para el debut del torneo clausura 2017.

Tras la votación de los delegados de los clubes en la reunión del miércoles, se ha decidido comenzar el 16 y 17 de septiembre, lo que hará que si el tiempo nos acompaña, el campeonato termine casi en enero.

Por otra parte, el sábado será el debut de la Sub 15 (16 hs ante Chascomús), en cancha de Athletic. Allí también abrirán el torneo de Sub 13 el local vs EFIL, desde las 13.