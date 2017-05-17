Liga Lobense: Efin recibe a Club Las Heras y Dorrego juega con infantiles y mayores el sábado en San Miguel
Posted On 17 Mayo, 2017
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La Escuela será sede sábado y domingo frente a Club Las Heras, mientras que Club Dorrego jugará todo el sábado frente a San Miguel de la vecina ciudad, aprovechando que ese estadio tiene luz artificial.
Aquí el Fixture de la Liga;:
TORNEO OFICIAL MAYORES APERTURA 2017
TORNEO JUAN JOSE SCASSO
7º FECHA FUTBOL MAYOR DOMINGO 22/05/2017
ZONA 1
|HORARIO
|CATEGORIAS
|CANCHA
|LOCAL
|VISITANTE
|11.30
|2°,RES, Y 1°
|E.F.I.NAVARRO
|E.F.I.NAVARRO
|CLUB LAS HERAS
|Sábado
|SAN MIGUEL L.H
|SAN MIGUEL LH
|DORREGO)
|13:30
|RES Y 1°
|URIBELARREA
|E.F.I.CAÑUELAS
|URIBELARREA
|11:30
|2°;RES Y 1°
|DEPORTIVO COREANO
|DEPORTIVO COREANO
|PROVINCIAL
|11.30
|2°;RES Y 1°
|RIVADAVIA
|RIVADAVIA
|LOS NARANJOS
ZONA 2
|HORARIO
|CATEGORIAS
|CANCHA
|LOCAL
|VISITANT
|13.30
|RES Y 1°
|SAN MIGUEL MONTE
|SAN MIGUEL MONTE
|MADRESELVA
|11.30
|2°, RES Y 1°
|E.F.I.LOBOS
|E.F.I.LOBOS
|DEFENSORES
|11.30
|2°, RES Y 1°
|ALUMNI R. PEREZ
|ALUMNI R. PEREZ
|INDEPENDIENTE MONTE
|11.30
|2° RES Y 1°
|ATHETIC LOBOS
|ATHLETIC LOBOS
|SARMIENTO R.P.
|11.30
|2°, RES Y 1°
|ATHLETICO R,PEREZ
|ATHLETICO R. PEREZ
|INDEPENDIENTE LOBOS
|LIBRE
|SALGADO
TORNEO OFICIAL MENORES APERTURA 2017
TORNEO GUILLERMO MARRO
7ª FECHA SABADO 21/05/2017
ZONA 1
|HORARIO
|CATEGORIAS
|CANCHA
|LOCAL
|VISITANTE
|11.00
|6°,7°,8°, 4 Y 5°
|E.F.I.NAVARRO
|E.F.I.NAVARRO
|CLUB LAS HERAS
|11.00
|7°,8°,6° 4°, 5° RES Y 1°
|SAN MIGUEL L.H
|SAN MIGUEL LH
|DORREGO
|11.00
|6°,8°,4°Y 5°
|URIBELARREA
|E.F.I.CAÑUELAS
|URIBELARREA
|12.00
|6, 4 Y 5°
|DEPORTIVO COREANO
|DEPORTIVO COREANO
|PROVINCIAL
|11.00
|7°, 8°,4° Y 5°
|RIVADAVIA
|RIVADAVIA
|LOS NARANJOS
ZONA 2
|HORARIO
|CATEGORIAS
|CANCHA
|LOCAL
|VISITANT
|11.00
|6°,7°,8°, 4 Y 5°
|SAN MIGUEL MONTE
|SAN MIGUEL MONTE
|MADRESELVA
|11.00
|6°,7°,8,4° Y 5°
|E.F.I.LOBOS
|E.F.I.LOBOS
|DEFENSORES
|11.00
|6°,7°,8°,5°
|ALUMNI R. PEREZ
|ALUMNI R. PEREZ
|INDEPENDIENTE MONTE
|11.00
|6°,7°,8°,4° Y 5
|ATHETIC LOBOS
|ATHLETIC LOBOS
|SARMIENTO R.P.
|12.00
|6°,8°,4°,5°
|ATHLETICO R,PEREZ
|ATHLETICO R. PEREZ
|INDEPENDIENTE LOBOS
|LIBRE
|SALGADO
MIERCOLES 17 ESTADIO ATLETICO ROQUE PEREZ.
20:00 HORAS
RESERVA ATLETICO VS MADRESELVA
JUEVES 18 ESTADIO PROVINCIAL.
RESERVA Y 1°
19:30 HORAS
PROVINCIAL VS EFIC.