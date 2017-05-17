May 17, 2017
Home » Actualidad Deportes Ultimas

Liga Lobense: Efin recibe a Club Las Heras y Dorrego juega con infantiles y mayores el sábado en San Miguel

Roberto Gomez Posted On 17 Mayo, 2017
0
161 Views
0


La Escuela será sede sábado y domingo frente a Club Las Heras, mientras que Club Dorrego jugará todo el sábado frente a San Miguel de la vecina ciudad, aprovechando que ese estadio tiene luz artificial.

Aquí el Fixture de la Liga;:

TORNEO OFICIAL MAYORES APERTURA 2017

TORNEO JUAN JOSE SCASSO

7º FECHA  FUTBOL MAYOR DOMINGO  22/05/2017

ZONA  1

HORARIO CATEGORIAS CANCHA LOCAL VISITANTE
11.30 2°,RES, Y 1° E.F.I.NAVARRO E.F.I.NAVARRO CLUB LAS HERAS
Sábado   SAN MIGUEL L.H SAN MIGUEL LH DORREGO)
13:30 RES Y 1° URIBELARREA E.F.I.CAÑUELAS URIBELARREA
11:30 2°;RES Y 1°  DEPORTIVO COREANO DEPORTIVO COREANO PROVINCIAL
11.30 2°;RES Y 1° RIVADAVIA RIVADAVIA LOS NARANJOS

ZONA  2

HORARIO CATEGORIAS CANCHA LOCAL VISITANT
13.30     RES Y 1°  SAN MIGUEL MONTE SAN MIGUEL MONTE MADRESELVA
11.30 2°, RES Y 1° E.F.I.LOBOS E.F.I.LOBOS DEFENSORES
11.30 2°, RES Y 1° ALUMNI R. PEREZ ALUMNI R. PEREZ INDEPENDIENTE MONTE
11.30 2° RES Y 1° ATHETIC LOBOS ATHLETIC LOBOS SARMIENTO R.P.
11.30 2°, RES Y 1° ATHLETICO  R,PEREZ ATHLETICO R. PEREZ INDEPENDIENTE LOBOS
    LIBRE SALGADO  

TORNEO OFICIAL  MENORES APERTURA 2017

TORNEO GUILLERMO MARRO

7ª FECHA  SABADO  21/05/2017

ZONA  1

HORARIO CATEGORIAS CANCHA LOCAL VISITANTE
11.00 6°,7°,8°, 4 Y 5° E.F.I.NAVARRO E.F.I.NAVARRO CLUB LAS HERAS
11.00 7°,8°,6° 4°, 5° RES Y 1° SAN MIGUEL L.H SAN MIGUEL LH DORREGO
11.00 6°,8°,4°Y 5° URIBELARREA E.F.I.CAÑUELAS URIBELARREA
12.00 6, 4 Y 5°  DEPORTIVO COREANO DEPORTIVO COREANO PROVINCIAL
11.00 7°, 8°,4° Y 5° RIVADAVIA RIVADAVIA LOS NARANJOS

ZONA  2

HORARIO CATEGORIAS CANCHA LOCAL VISITANT
11.00 6°,7°,8°, 4 Y 5°  SAN MIGUEL MONTE SAN MIGUEL MONTE MADRESELVA
11.00 6°,7°,8,4° Y 5° E.F.I.LOBOS E.F.I.LOBOS DEFENSORES
11.00 6°,7°,8°,5° ALUMNI R. PEREZ ALUMNI R. PEREZ INDEPENDIENTE MONTE
11.00  6°,7°,8°,4° Y 5 ATHETIC LOBOS ATHLETIC LOBOS SARMIENTO R.P.
12.00 6°,8°,4°,5° ATHLETICO  R,PEREZ ATHLETICO R. PEREZ INDEPENDIENTE LOBOS
    LIBRE SALGADO  

 

MIERCOLES 17 ESTADIO ATLETICO ROQUE PEREZ.

20:00 HORAS

RESERVA ATLETICO VS MADRESELVA

 

JUEVES 18 ESTADIO PROVINCIAL.

RESERVA Y 1°

19:30 HORAS

PROVINCIAL VS EFIC.

 

 

Post Views: 161



Trending Now
Fallece vecino que habia sufrido accidente en moto
Roberto Gomez 11 Mayo, 2017
Comienzan los Talleres Municipales
Roberto Gomez 12 Mayo, 2017

  • Publicidad