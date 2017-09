Liga de Madres de Familia

“EL CEREBRO CRECE CUANDO SE ESFUERZA”

“Lo importanten es crear un ambiente de aprendizaje que promueve el deseo de aprender y de mejorar.Este nuevo reglamento está anulando eso A los chicos les gusta ver los progresos que alcanzan con sus esfuerzos .La noción de logro es muy importante para ellos y las notas están para eso..Si no hay ninguna nota que marque sus logros o pasa de grado si haber obtenido el reconocimiento del logro ,se pierde parte de la motivación para aprender..la escuela tiene que plantearse porqué el chico no aprende .Si la única respesta es ” que tiene un tiempo,ya va a llegar ,se tiene un problema serio,se lo deja solo .Y si no llega ¿qué hacemos ?El chico no es como una fruta,que madura sola .HAY que proveer lo de los estímulos pedagógicos necesarios para que aprenda .

Pero no todos aprenden con tanta facilidad hay un 10 % de los chicos que tiene trasnornos de aprendizaje vinculados con cuestiones neurológicas y otros en riesgo nutricional y social..