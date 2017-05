Leo Longo a la UCR: “Si mi afiliación desapareció es problema del partido, no mía”

El representante local del Movimiento Alfonsinista, antes de la charla que ofrecerían con Leopoldo Moreau en la sala de la Casa de la Cultura, afirmó que el radicalismo de Navarro, que expresó en un comunicado que Leonardo Longo y Leopoldo Moreau, ya no pertenecen a la Unión Cívica Radical, “no expresa que el 2011 fui candidato a concejal acompañando a Leonardo Pouysegú como candidato a Intendente, y para ser candidato a concejal uno debe ser afiliado, por lo tanto si luego mi afiliación desapareció, es problema del partido, no mía. No solamente yo me afilié, también mi señora y 50 personas más que afilié en una semana. Maniobras que venía viendo cuando participaba en el partido, por lo tanto no me extraña el comunicado. Creo que la comisión del partido debería preocuparse por cosas más importantes”-

AQUI EL COMUNICADO DE LA UCR