La U.C.R. CAMBIEMOS agasajó a los jóvenes que trabajaron para las PASO

También ocupó un lugar importante en el “ida y vuelta” junto a los presentes, el mejoramiento integral de oportunidades laborales y de estudio superior o universitario, medios de transportes hacia centros importantes , adicciones y contención de jóvenes atraídos a ellas, etc. etc.., En definitiva se vivió una muy productivo encuentro , no solo donde se pudo agradecer el esfuerzo de los jóvenes, sino que se trazaron lineamientos y proyectos a proponer en el corto y mediano plazo , como para poder aportarlos en los ámbitos que corresponda.