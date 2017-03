La Terminal, Transporte Público, Trabajo, Limpieza, los mayores pedidos de la gente

Fue a través de una encuesta realizada en Facebook, donde los vecinos se identifican y dan muy buenas respuestas. Se dijo que Navarro es un pueblo con muchas cosas para destacar, que mucho se ha hecho en los últimos años, pero, con el fin de aportar “la voz del pueblo”, hicimos esta pregunta, ¿qué le hace falta a Navarro?, y la gente respondió categóricamente, sorprendiendo a más de uno, pidiendo una Terminal de Ómnibus, muchos en el lugar que fue pensada hace 30 años y otros buscando otro lugar, pero lo toman como un tema vital.

Por lo que se comenta, la Terminal va de la mano del pedido de Transporte Público, muchos solicitan esto para que sus hijos puedan viajar a la Universidad, otros manifiestan que al haber micros continuos, con tarjeta Sube, ayudaría a quienes puedan conseguir trabajo en ciudades vecinas, ya que en Navarro, también se manifiesta aquí, el Trabajo es un problema de años, ya que por temas energéticos y de rutas, por mucho tiempo las empresas se interesaron por otros distritos.

La Limpieza es otro tema de responsabilidades compartidas. Las veredas, los pastos altos, ese desorden es del propietario, pero se comparte responsabilidad porque es el Municipio quien debe regular la situación, ya sea cortando y cobrando o haciendo a través de las vías legales que el vecino, por la necesaria higiene, logre mantener limpio su frente.

Hay varios pedidos, pero los mencionados son los más nombrados. Se pide atención a los distritos del interior, porque gente de los pueblos siempre dicen que Navarro es todo, son ellos también. Se pide seguridad, pues Navarro tiene baja estadística delictiva pero todo se va complicando y si no se previene “estaremos al horno”. Se pide Universidad, estudio terciario, arreglo de calles de asfalto, caminos rurales, mejoramiento del complejo turístico en épocas de muchos visitantes, en fin, Navarro ha logrado a través de la última gestión realizar obras muy importantes que no deben ser olvidadas, como la Planta de RSU, las Escuelas Secundarias, los asfaltos e iluminación en las entradas al pueblo, el Terraplén para evitar inundaciones, el pavimento y cloacas en los barrios, pero como cada uno en su propia casa, se reconoce lo que se hace pero siempre se sigue trabajando para lograr más, pensando en nuestros hijos. El Municipio es igual, es como la familia pero “en grande”, por lo tanto, está bueno pensar entre todos, qué nos hace falta. No todos los pedidos serán lo que un buen estudio de la situación diagnosticaría, pero varios de ellos deben estar cerca de la realidad.