La Política de Navarro dijo “NO” a la operación mediática en el caso “Narco/Aviones”

Representantes del Frente para la Victoria, Cambiemos y Frente Renovador llevaron a cabo un debate luego de varias horas de asombro y dolor, ya que se trató al pueblo de Navarro de narco, involucrando en una operación mediática nacional al propio intendente Santiago Maggiotti.

Los concejales de todos los partidos, luego que el propio ministro Ritondo declarara que Santiago ni la comisión del aeroclub están incluidos en la causa, que no tienen nada que ver, se juntaron en el recinto el miércoles por la noche invitando a fuerzas vivas y medios de comunicación.

En primera instancia quedó claro que todos piensan que Maggiotti es inocente, que nada ha tenido que ver en esta terrible historia y que haber metido el nombre de Navarro al mundo narco fue parte de una operación de prensa que en pocas horas hizo un desastre en la imagen de este pueblo. También manifestaron su apoyo a los miembros de la comisión del aeroclub, que alquilaron el galpón sin haber percibido jamás lo que había detrás de esa aeronave.

Sergio Strameyer, presidente del aeroclub, dio todas las explicaciones a los presentes hizo conocer la situación actual de la institución.

El presidente del HCD, Facundo Diz, fue el primero en dirigirse a los presentes, manifestando el dolor que se ha generado por la mala intención en mostrar sólo a Navarro en esta historia, siendo el pueblo menos involucrado en la causa, cuando toda la droga se distribuía en otras localidades y el gran hallazgo se produjo a 100 km de Navarro. Pero nadie comprende por qué un juez determinó que todo el operativo de prensa se hiciera en Navarro, trasladando todo aquí, siendo luego presa de los malos intencionados que relacionaron rápidamente a Navarro en el mundo narco.

Hablaron casi todos los representantes políticos, los periodistas, cerrando el propio intendente este encuentro agradeciendo a todos por el apoyo.

Si bien se había cuestionado al frente Cambiemos por no haber firmado el comunicado de los concejales apoyando a Santiago, hoy se encargaron de explicar que ellos necesitaban que se produzca el debate de hoy, que no era lo mismo un papel que estar cara a cara y poder decir cada uno lo que siente y que ahora sí se ha manifestado no sólo el repudio a los medios nacionales que mintieron sino el apoyo total a la figura del intendente y de los miembros del aeroclub.

Nada hace pensar que en Navarro no existe la entrada de deroga, pero todos reconocieron que ese es otro tema, que desde hoy hay que profundizar el trabajo porque la gente lo está reclamando y que todos debemos ser más exigentes para lograr mayor eubo ficacia en la prevención y tratamiento de este flagelo.

En general hubo muy buenos comentarios y aceptación de errores, pero también mucha tolerancia para aceptar cada crítica. Todos coincidieron que si en Navarro no luchamos juntos, estamos perdidos.

Navarro Noticias subirá luego los videos de las declaraciones de cada uno de los que hablaron públicamente.

Recordamos que el tema que salpicó a Navarro como parte de los pueblos “narco”, que fueran integrantes de una investigación que finalizó con 10 detenidos por comercializar marihuana en diferentes distritos, utilizando avionetas que entraban desde Paraguay para la posterior distribución, una de ellas, guardada en los galpones del aeroclub local.

Policía descubrió que había 500 kg de droga y la banda fue desbaratada.