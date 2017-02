La falta de trabajo y la inseseguridad, temas que generan preocupación a los navarrenses

En otra de las encuestas realizadas por @navarronoticias la falta de trabajo y la inseguridad son los temas que más le preocupan a los votantes.

Desde hace varios años la falta de empresas, fábricas, que puedan instalarse en nuestro distrito ha sido una preocupacion para los intendentes. En los últimos años el Municipio ha sido el sitio donde más navarrenses se han empleado. En 1987 no superaban los 170 y hoy superan los 500. Eso da muestras que no se ha podido o quizás sabido atraer capitales, ni se ha encontrado una salida a través de recursos como el turismo. En muchos sitios del país el turismo ha sido una salida real a la falta de fuentes de trabajo, pero aquí no se ha podido implementar una política exitosa en los últimos 20 años, ni tampoco el sector privado en general se ha interesado demasiado en el tema.

En la encuesta se pregunta qué le preocupa más, dando las opciones de la seguridad, el trabajo y la vivienda.

Si bien la demanda de viviendas es enorme en Navarro, la gente priorizó por encima de ello el tema seguridad. Más allá que Navarro tiene baja estadística delictiva, los vecinos, especialmente los que se han criado aquí, tienen temor que se pierda lo más preciado, que es la condición de vivir tranquilos. Porque en ciudades vecinas está ocurriendo y la información llega rápidamente.

Se han tomado medidas interesantes para prevenir el delito, pero más allá de las decisiones, es muy importante que quienes están a cargo estén a la altura de las circunstancias. Y es una cadena donde los eslabones deben estar firmes, porque de lo contrario la situación se vuelve un tanto incontrolable.

En el presente y futuro se deberá trabajar mucho en estos temas. Todos saben cuales son los caminos que hay que tomar para alcanzar los objetivos. Hay que tener decisión.

Se está haciendo algo que también es muy interesante que es el plan estratégico que podrá dar un buen diagnóstico de lo que se necesita para avanzar en temas de desarrollo para la comunidad.

Quizás ese sea un camino certero.

Lo cierto es que Navarro Noticias sigue preguntando y los lectores responden lo que piensan.