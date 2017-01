La CTEP y el Movimiento Evita de nuestra ciudad celebraron el fin de año en el Prado Español

Días pasados en el Prado Español se realizo el brindis de fin de año de la CTEP y el Movimiento Evita para celebrar la culminación de un año colmado de actividades, luchas, conquista de derechos y reivindicaciones del sector de la economía popular.

Luego de un año muy duro para los humildes de nuestro país, con mucho esfuerzo, organización, movilización y la unidad de todos los trabajadores, se consiguió declarar la ley de emergencia social, aprobado por unanimidad en el senado, el proyecto promovido por la CTEP y las organizaciones que se adhirieron.

Con este logro se consolido el reconocimiento de todos los trabajadores de la economía popular que junto al movimiento obrero organizado se cerró un año de conquistas de derechos en donde el objetivo es que nadie se quede sin trabajo y reconocer que hoy existe un nuevo trabajador que proviene de la economia popular y hay que brindarles todas las condiciones para su consolidación en el sistema laboral.

Estuvieron en el lugar el Intendente Municipal Santiago Maggiotti, Esteban “Gringo” Castro, Secretario General de CTEP, Mariel Fernandez, coordinadora de IMDEL Moreno, Alberto Traboni, concejal y referente de la agrupación local “Lealtad”, cooperativistas, vecinos, responsables de merenderos, militantes y adherentes a la organización social y política de Navarro. Durante la jornada hubo momentos de mucha emotividad donde los referentes de los distintos frentes hablaron y dieron testimonio de todo lo vivido y transcurrido durante el año que paso.

Daniel Yusé, concejal y referente del Movimiento Evita de Navarro, señalo: “Nos merecemos este encuentro porque sabemos muy bien todo lo que luchamos durante este año y en condiciones muy adversas pero entendiendo que todo lo conseguido fue producto de nuestro compromiso militante con los que menos tienen y de cara a lo que viene nos tiene que tener todos unidos y peleando juntos para ponerle frenos a medidas que atentan a nuestro vecino, amigo y compatriota y seguiremos llevando el mensaje de nuestro Papa Francisco pidiendo por el cuidado de la Casa Común y por más techo, tierra, paz, pan y trabajo para todos.”

Esteban Castro, Secretario General de la CTEP, manifestó: “Ahora hay que trabajar sobre la reglamentación y puesta en marcha de la ley. La lucha no termina con una ley, es un paso importante pero tenemos un largo camino. Las expectativas nuestras son que no haya ningún trabajador de la economía popular que no tenga su salario social complementario, ese es el objetivo que tenemos que alcanzar.”

Santiago Maggiotti, Intendente Municipal, agregó: “Somos conscientes que enfrentamos una situación de crisis provocada por una economía que no está al servicio del pueblo, donde el bolsillo de los humildes es la primera variable de ajuste y la situación de los trabajadores de la economía popular es el reflejo de ello. Destacó el gran trabajo que vienen desarrollando los cooperativistas en distintos lugares de la comunidad y este 2017 nos tiene que seguir manteniendo juntos y organizados para seguir creciendo como pueblo desarrollado.”

Una vez finalizado el encuentro se le entrego una bolsa navideña de productos a los presentes y posteriormente se recorrieron los barrios de Navarro acercándoles a las familias más humildes. Además Papa Noel visito los merenderos que funcionan de la organización y para la felicidad de los niños todos pudieron recibir su juguete.