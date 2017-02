La AFIP controlará que los monotributistas y comercios acepten pagos con tarjetas de débito

La AFIP publicará a partir de mañana medidas para impulsar los pagos con tarjeta de débito. Aunque comercios y prestadores de servicio están obligados por ley a aceptar los plásticos, aquellos que aun no cuenten con terminales posnet tendrán descuentos para el alquiler de los mismos. Además habrá un cronograma de adecuación para que tanto monotributistas como contribuyentes inscriptos en IVA adquieran una terminal, con fechas a partir de las cuales llegarán las multas. Según el ente recaudador, actualmente sólo 500.000 contribuyentes cuentan con estos artefactos. Desde restaurantes y comercios hasta médicos y clubes. Todos deberán ofrecerle a sus clientes la posibilidad de abonar con tarjeta de débito. “Los comercios son reacios a aceptar los medios electrónicos de pago. Las razones que aducen son el costo del artefacto o la baja señal de telefonía, pero también sabemos que muchos optan por el efectivo para mantenerse en la informalidad“, dijo ayer Alberto Abad, titular de la AFIP 1) Los monotributistas que instalen el posnet para cobrar con tarjeta de débito no tendrán costo por el alquiler del dispositivo por 2 años. Las empresas hoy cobran en promedio unos $400 mensuales por el uso de sus terminales. Este beneficio se suma al que ya tienen hoy estos contribuyentes que no pagan comisiones transaccionales en operaciones con débito. 2) Los inscriptos en el IVA que instalen el aparato para cobrar con tarjeta de débito tendrán bonificaciones en el costo por el alquiler del dispositivo. Estos descuentos van desde el 50% por 6 meses, o incluso la gratuidad hasta 2 años, dependiendo el proveedor del servicio, según informó Abad. Para ellos el costo por cada transacción que realicen con débito seguirá siendo del 1,5%. 3) Para pequeños y grandes comercios y prestadores de servicio habrá una reducción del 50% en las retenciones que se realizan a cuenta de IVA y ganancias en todas las operaciones con tarjetas de débito. La AFIP dará un periodo de gracia para instalar las terminales. Por ejemplo, para comercios, hoteles y restaurantes con ventan netas en 2015 mayores o iguales a $4 millones, tendrán tiempo para adquirir un Pos hasta el 30 de abril. Para ese nivel de facturación, el tiempo límite en el caso de profesionales, prestadores de servicios vinculados a la salud, cultura, deportes o entretenimientos es el 31 de julio.

Fuente: Clarín