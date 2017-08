Joven de Navarro recibió el título de Licenciada en Criminalística

Con una carrera de cuatro años de mucho sacrificio, viajando todos los días en colectivo de lunes a sábado a Morón, Luisina Jaime logró hace dos días su mayor objetivo, obtener el título de Licenciada en Criminalística, en la Universidad de Morón.

En breve diálogo con la joven, mostró su alegría y dijo que “era mi gran meta; la tenía hace tiempo, ya que me apasiona la Criminalística y todo lo relacionado con la rama. Tuve la posibilidad de hacer cursos antes de recibirme y me voy a seguir especializando sobre el tema.

Quiero aprovechar este medio para agradecer a todos los que me apoyaron, a mi mamá y a mi papá por darme esta gran posibilidad de ser una profesional en la vida, a toda mi familia y amigos por el apoyo que me brindaron, y decirles que no me entra más felicidad en el cuerpo”.

De este modo se construye un pueblo, una nación. El sacrificio nunca es en vano. La Educación es la mejor herramienta para un niño, un joven, un adulto. Por eso estas notas, que hoy es una pero hay cientos en Navarro, es más importante que todo, porque el futuro se construye de este modo. Felicitaciones Luisina.

La criminalística es la ciencia en la que se aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia cierta, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo.

La criminalística se sirve de los conocimientos científicos para reconstruir los hechos. El conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan ciencias forenses.