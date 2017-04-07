José Luis Navarro parte a Portugal a jugar un Mundial
El orgullo de Navarro, que un deportista de casi 54 años nos represente en el Mundial de Futsal que se desarrollará en Portugal, aquí los momentos previos a la partida, y el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MUNDIAL FUTSAL INAS / VISEU – PORTUGAL 2017
Del 9 al 15 de Abril
SALIDA DESDE EZEIZA EL VIERNES 7 DE ABRIL
13 : 30 HS VUELO IBERIA ARRIBO A OPORTO PORTUGAL A LAS 11 : 45 HS DEL SABADO 8 DE ABRIL
LA DELEGACION SE HOSPEDARA EN EL HOTEL ONIX DE LA CIUDAD DE VISEU.
20 : 00 HS REUNION TECNICA
INTEGRAN LA ZONA A
PORTUGAL
SUDAFRICA
IRAN
ARGENTINA
PARTIDOS DE ARGENTINA
LUNES 10 DE ABRIL
9 : 30 HS VS. IRAN
MARTES 11 DE ABRIL
17 : 00 HS VS. PORTUGAL
MIERCOLES 12 DE ABRIL
17 : 00 HS VS SUDAFRICA
JUEVES 13 DE ABRIL
LOS CUATRO CLASIFICADOS
( DOS POR ZONA DISPUTARAN LAS SEMIFINALES )
LOS OTROS CUATRO JUGARAN PARA DEFINIR DEL 5° AL 8° LUGAR.
VIERNES 14 DE ABRIL
FINALES
SABADO 15 DE ABRIL
SALIDA DESDE OPORTO 17 : 05 – ARRIBO A EZEIZA DOMINGO 16 DE ABRIL – 7 : 55 HS