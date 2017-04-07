April 7, 2017
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José Luis Navarro parte a Portugal a jugar un Mundial

Roberto Gomez Posted On 7 Abril, 2017
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El orgullo de Navarro, que un deportista de casi 54 años nos represente en el Mundial de Futsal que se desarrollará en Portugal, aquí los momentos previos a la partida, y el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 

MUNDIAL FUTSAL  INAS / VISEU – PORTUGAL 2017

Del 9 al 15 de Abril

 

SALIDA DESDE EZEIZA EL VIERNES 7 DE ABRIL

13 : 30 HS VUELO IBERIA ARRIBO A OPORTO PORTUGAL A LAS 11 : 45 HS DEL SABADO 8 DE ABRIL

 

LA DELEGACION SE HOSPEDARA EN EL HOTEL ONIX DE LA CIUDAD DE VISEU.

 

20 : 00 HS REUNION TECNICA

 

INTEGRAN LA ZONA A

 

PORTUGAL

SUDAFRICA

IRAN

ARGENTINA

 

PARTIDOS DE ARGENTINA

 

LUNES 10 DE ABRIL

 

9 : 30 HS VS. IRAN

 

MARTES 11 DE ABRIL

 

17 : 00 HS VS. PORTUGAL

 

MIERCOLES 12 DE ABRIL

 

17 : 00  HS VS SUDAFRICA

 

JUEVES 13 DE ABRIL

 

LOS CUATRO CLASIFICADOS

( DOS POR ZONA DISPUTARAN LAS SEMIFINALES )

 

LOS OTROS CUATRO JUGARAN PARA DEFINIR DEL 5° AL 8° LUGAR.

 

VIERNES 14 DE ABRIL

FINALES

 

SABADO 15 DE ABRIL

SALIDA DESDE OPORTO 17 : 05 – ARRIBO A EZEIZA DOMINGO 16 DE ABRIL – 7 : 55 HS

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