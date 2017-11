IOMA: ya no tienen validez las credenciales amarillas de papel

Se trata de los carnets que utilizaban los afiliados obligatorios de planta permanente, jubilados y pensionados de la Provincia.

IOMA informa a sus afiliados obligatorios, empleados de planta permanente, jubilados y pensionados de la Provincia y a los incluidos en los convenios afiliatorios colectivos que es indispensable que dispongan de la nueva credencial (la plástica o la certificación con código QR), porque el carnet amarillo de papel ya no tiene vigencia. Por este motivo, aquellos que aún no la tengan deben acercarse a la Delegación correspondiente y retirarla, para luego activarla.

Aquellos que no cuenten con su nueva credencial (porque se incorporaron recientemente a la obra social, se encuentra en etapa de reimpresión, se la robaron o la perdieron) pueden solicitar en la Delegación o imprimir desde el sitio web www.ioma.gba.gov.ar la certificación afiliatoria con código QR. Este papel es provisorio y tiene vencimiento.

En cuanto a los afiliados voluntarios individuales y los obligatorios temporarios, suplentes y provisionales, también deben retirar el carnet plástico, presentando en la Delegación que corresponda el DNI y la constancia del último pago realizado (en caso de ser voluntario). Cabe destacar, que para este grupo afiliatorio aún no se establecieron fechas de caducidad para sus actuales credenciales.