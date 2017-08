Inscripción de Porteros y Peón de Cocina CN

Consejo Escolar informa que a partir del 1° al 29 de septiembre del 2017 se abrirá la inscripción de PORTEROS Y PEÓN DE COCINA para el listado 2017. HORARIO DE INSCRIPCIÓN DE 8hs a 12hs.

REQUISITOS:, EDAD: de 18 a 50 años o con aportes jubilatorios hasta los 60 años CERTIFICADO POR ANSES.

DOCUMENTACIÓN:

*Fotocopia de documento(en caso de DNI verde:1°, 2° y hoja de cambio de domicilio). Certificado de estudios realizados (Primario y Secundario)

*Certificado de Antecedentes Penales

*Alumnos regulares: certificación de año completo o si sin de Secundari Superior (Ex Polimodal) o Bachillerato para Adultos.

*Curso de Capacitación inherentes al cago (certificados y reconocidos por la D.G.C y E.)

*Presenta planilla de la ultima inscripicion realizada y quienes tienen servicios prestados, el cuaderno de actuacion.

*Certificado de buana salud expedido por el Hospital Municipal o Medico Particular.

*Carpeta de color amarillo(preferentemente) para formar legajo de la documentacion en esta dependencia.(solo quienes no la hayan acercado)

–DISCAPACITADOS

*Certificado de Discapacidad

*Certificado de Antecedentes Penales

*Fotocopia de Documento.

*Certificados de estudios realizados

*Carpeta de color amarillo(preferentemente) para formar legajo de la documentación en esta dependencia.(solo quienes no la hayan acercado)

–VETERANOS DE GUERRA:

*Certificado de Veterano actualizado

*Certificado de Antecedentes Penales

*Fotocopia de Documento.

*Constancia de domicilio.

*Certificados de estudios realizados

*Carpeta de color amarillo(preferentemente) para formar legajo de la documentación en esta dependencia.(solo quienes no la hayan acercado