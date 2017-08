Informe Semanal de la Secretaría de Asuntos Docentes

REGISTRO DE EMERGENCIA para MODALIDAD TECNICA

Se convoca a inscripción en el marco de la Disposición Nº 33/02 para las áreas de

· ELECTROTECNIA

CRONOGRAMA DE ACCIONES

Difusión e Inscripción: 28/08/2017 al 06/09/2017 En el horario de 9 a 11 en la sede de la Secretaría de Asuntos Docentes

Evaluación : A cargo del Inspector de área fecha a confirmar a partir del 07/09/2017

Notificación: en sede de la Secretaría de Asuntos Docentes fecha a confirmar.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

§ Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD para su fotocopiado)

§ Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

§ Plan de estudio de la carrera cursada o en curso.

§ Fotocopia del DNI

§ Desempeño docente, form. 354 debidamente cumplimentado.

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

CRONOGRAMA ACTOS PÚBLICOS

INICIO ACTOS PÚBLICOS DE RUTINA para todos los niveles y modalidades de la educación a las 7.45 excepto módulos y horas cátedra Nivel Secundario, Técnico Profesional y Media Adultos y 12.40 para todos los niveles y modalidades de la educación y Plan FINES 2 de lunes a viernes en la sede de S.A.D.

IMPORTANTE: Los docentes deben concurrir a los actos públicos de provisionales y suplentes con la OBLEA de Ingreso 2017 y de ser posible con el LOF 2017, DNI y Hoja de Ruta. Los portadores de poderes con el poder debidamente cumplimentado y los documentos del apoderado y del docente (de no certificarse de que la persona no está apoderada tal como el procedimiento lo requiere no se lo tendrá como válido).

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO : de 7 a 17