Informe de la Secretaría de Asuntos Docentes

NUEVOS INSUMOS 2017

Se informa que el día 18 de setiembre de 2017 a las 7:45 se designarán los nuevos insumos autorizados correspondientes a SEIS hs DE EDUCACION FISICA para el JARDIN nº 905.

CRONOGRAMA DE ACCIONES

INGRESO A LA DOCENCIA 2017/2018

Fechas 2017 S.A.D. T.D. T.C 28/8 al 25/9 Recepción de recursos y remisión a los Tribunales Descentralizados correspondientes Tratamiento de todos los recursos de revocatoria y/o denuncias. ———— A partir de la 1º notificación de respuesta al reclamo Recepción de disconformidades y remisión los Tribunales Descentralizados correspondientes Adjunta disconformidad a legajo y remite a TC. Tratamiento de todos los recursos jerárquicos en subsidio y/o denuncias.

LISTADOS 108 A , 108 B, LISTADOS NIVEL SUPERIOR – SUPERIOR ARTÍSTICA Y FINES LISTADOS 1 Y 2

Acciones S.A.D T.D Carga y Evaluación 07-08 al 13-10-17 Exposición de Listados 30-10 al 10-11-17 Recepción de Reclamos y Remisión a TD 30-10 al 24-11-17 Respuesta y carga de Reclamos a partir 30-10-2017

INSCRIPCIONES IN FINE LISTADOS 108 “A” Y “B”, EMERGENCIA PLAN FINES 2.

Las inscripciones para la conformación de los Listados Complementarios 108 “A” y “B” IN FINE y EMERGENCIA PLAN FINES 2, se evalúan en la Secretaría de Asuntos Docentes, el período de inscripción a partir del 03/04/2017 SÓLO LOS MIÉRCOLES 9 a 11.

Dichas inscripciones estarán abiertas para todos los niveles y/o modalidades y se complementan a los listados de los inscriptos evaluados por el Tribunal Descentralizado.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

§ Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD y KIOSCO ALE para su fotocopiado)

§ Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

§ Fotocopia del DNI

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

CRONOGRAMA ACTOS PÚBLICOS

INICIO ACTOS PÚBLICOS DE RUTINA para todos los niveles y modalidades de la educación a las 7.45 excepto módulos y horas cátedra Nivel Secundario, Técnico Profesional y Media Adultos y 12.40 para todos los niveles y modalidades de la educación y Plan FINES 2 de lunes a viernes en la sede de S.A.D.

IMPORTANTE: Los docentes deben concurrir a los actos públicos de provisionales y suplentes con la OBLEA de Ingreso 2017 y de ser posible con el LOF 2017, DNI y Hoja de Ruta. Los portadores de poderes con el poder debidamente cumplimentado y los documentos del apoderado y del docente (de no certificarse de que la persona no está apoderada tal como el procedimiento lo requiere no se lo tendrá como válido).

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO : de 7 a 17



ANTE CUALQUIER CONSULTA DIRIGIRSE A ESTA SEDE (Calle 9 N° 40 entre 24 y 26) COMUNICARSE TELEFÓNICAMENTE AL 02272-420363. Ahora también nos podemos comunicar y dar información general a través del facebook “Secretaría de Asuntos Docentes de Navarro”. Esta dirigida a los servicios educativos y a los docentes en forma general. Los invitamos a participar de este nuevo medio de comunicación.

